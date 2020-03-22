Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi - Son Dakika

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi

23 dakika önce

ABD Senatosundaki önemli isimlerden Cumhuriyetçi Rand Paul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu süreçte karantina altında olduğunu açıkladı.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi, System.String[]

ABD Senatosundaki önemli isimlerden Cumhuriyetçi Rand Paul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve bu süreçte karantina altında olduğunu açıkladı.

Senatör Paul'e ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, senatörün tedbir amaçlı yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

"Senatör şu anda kendisini iyi hissediyor ve karantinada. Kendisinde belirti yoktu, yoğun seyahat ve etkinlik takvimi dolayısıyla tedbir amaçlı test yaptırmıştı." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Paul'ün son dönemde hasta herhangi biriyle doğrudan temasının olduğunu hatırlamadığı belirtildi.

Böylece Paul, ABD Senatosunda Kovid-19 tespit edilen ilk isim oldu.

Karantina süresini doldurmasının ardından senatörün Senato'daki görevine devam edeceği kaydedilen açıklamada, senatörün ofisindeki çalışanların son 10 gündür uzaktan çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Daha önce Temsilciler Meclisi Florida vekili Mario Diaz-Balart ile Utah vekili Ben McAdams'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in testleri ise negatif çıkmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Karantina, Rand Paul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:20 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu
ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı         
20:04
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı         
19:11
Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı         
19:04
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı         
18:31
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı         
16:34
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı         
16:06
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü         
15:00
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 21:43:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'de koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]