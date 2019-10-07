Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetçi senatörden tehdit: Türkiye Suriye'de adım atarsa yaptırım için tüm gücümüzü kullanırız
Son Dakika Dünya Cumhuriyetçi senatörden tehdit: Türkiye Suriye'de adım atarsa yaptırım için tüm gücümüzü kullanırız

Cumhuriyetçi senatörden tehdit: Türkiye Suriye'de adım atarsa yaptırım için tüm gücümüzü kullanırız

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Olin Graham Pazartesi günü katıldığı Fox News haber kanalı programında Suriye'ye ayak basması halinde Türkiye'ye karşı her türlü yaptırımı getirmek konusunda elinden geleni yapacağın söyledi.

Cumhuriyetçi senatörden tehdit: Türkiye Suriye'de adım atarsa yaptırım için tüm gücümüzü kullanırız, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Olin Graham Pazartesi günü katıldığı Fox News haber kanalı programında Suriye'ye ayak basması halinde Türkiye'ye karşı her türlü yaptırımı getirmek konusunda elinden geleni yapacağın söyledi.


Türkiye'yi yaptırım uygulatmakla tehdit eden Graham, Başkan Donald Trump'ın bölgeden çekilme kararını ise 'fevri' olarak değerlendirdi ve şunları söyledi Açıklaması

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:06 
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