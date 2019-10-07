Cumhuriyetçi senatörden tehdit: Türkiye Suriye'de adım atarsa yaptırım için tüm gücümüzü kullanırız
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Olin Graham Pazartesi günü katıldığı Fox News haber kanalı programında Suriye'ye ayak basması halinde Türkiye'ye karşı her türlü yaptırımı getirmek konusunda elinden geleni yapacağın söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Olin Graham Pazartesi günü katıldığı Fox News haber kanalı programında Suriye'ye ayak basması halinde Türkiye'ye karşı her türlü yaptırımı getirmek konusunda elinden geleni yapacağın söyledi.
Türkiye'yi yaptırım uygulatmakla tehdit eden Graham, Başkan Donald Trump'ın bölgeden çekilme kararını ise 'fevri' olarak değerlendirdi ve şunları söyledi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:06
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