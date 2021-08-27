Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminden Afganistan'da muhalefeti tanımasını istiyor - Son Dakika

NEW ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden yönetiminden Afganistan'da Taliban'a karşı muhalefeti "yasal hükümet temsilcileri" olarak tanımasını istedi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Florida'dan Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Waltz yaptıkları ortak açıklamada, "Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ve milletvekili Ahmad Massoud ile konuştuktan sonra Biden yönetimini bu liderleri Afganistan'ın yasal hükümet temsilcileri olarak tanımaya çağıyoruz." ifadesini kulandı.

Senatör Graham ve Temsilciler Meclisi Üyesi Waltz, Biden yönetiminden Taliban'ın ülkede kontrolü ele almasının "yasa dışı" olduğunu kabul etmesini istedi.

ABD Başkanı Joe Biden'a Taliban'ı "yabancı terör örgütü ilan etmesi'" çağrısı yapan Cumhuriyetçi Graham ve Waltz, ABD'nin Penşir Vadisinde bölgesel teröre karşı siper olacak ortaklarına destek vermesi gerektiğini belirtti.