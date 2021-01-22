Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi - Son Dakika
BBC

Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi

22.01.2021 13:07

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Trump'a, savunmasını hazırlamak için süre verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de Cumhuriyetçiler, eski Başkan Donald Trump'ın Senato'da yargılanmanın Şubat ayına kadar ertelenmesini istedi.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Trump'a, savunmasını hazırlamak için süre verilmesi gerektiğini söyledi.

Mitch McConnell, "Yargılamanın tamamen usulüne uygun, adil ve savunma makamının haklarına saygı gösterilerek yapılması, sadece Trump'ın değil, Senato'nun ve yeni yönetimin de çıkarına ilkesel bir tutum olacaktır" dedi.

Cumhuriyetçilerin talebi kabul edilirse, Trump'ın azil sürecinin devamı olarak Senato'da yapılacak yargılama öncesinde ön savunmasını vermek için, 11 Şubat'a kadar iki hafta süresi olacak. Yargılama bu durumda Şubat ortasında başlayabilir.

Azil sürecini başlatan Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar ise iddianamelerinin hazır olduğunu açıkladı.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

ABD'de Demokratlar uzun süre sonra ilk kez Kongre'nin iki kanadını da kontrol ediyor.





Trump neyle suçlanıyor?

Görev süresi 20 Ocak'ta sona eren Trump, 6 Ocak'ta Kongre binasını basın kalabalığı kışkırtmakla suçlanıyor.

Trump, Beyaz Saray yakınlarında toplanan destekçilerinden, "seslerini barışçı ve yurtsever bir şekilde duyurmalarını ancak aynı zamanda çılgınca savaşmalarını" istemişti.

Göstericiler daha sonra güvenlik bariyerlerini aşarak Kongre binasını işgal etmişler, olaylar sırasında dört gösterici ile bir polis ölmüştü.

Trump, Temsilciler Meclisi'nin azil sürecini iki kez Senato'ya taşıdığı ilk ABD Başkanı oldu.

Ancak Trump'ın görev süresi dolduğundan, Senato'da yargılanması başkanlık döneminin sonrasına kaldı.

Trump'ın Senato'da suçlu bulunması için en az 17 Cumhuriyetçi senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Bazı Cumhuriyetçi senatörler bu yönde oy kullanabilir, bazıları ise başkanın görevden ayrıldıktan sonra yargılanmasının meşruiyetini sorguluyor ya da sürecin çok bölücü bir etkisi olacağını söylüyor.

Cumhuriyetçi senatör Senatör Lindsey Graham, Trump'ın Senato'da yapılacak yargılamasında kendisini savunmak üzere avukat Butch Bowers'ı tuttuğunu söyledi.

Bowers, daha önce George W. Bush'un başkanlığı döneminde Adalet Bakanlığı'na seçimle ilgili konularda özel danışmanlık hizmeti vermişti.





Demokratların ikilemi

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher

Mitch McConnell'ın Senato'daki yargılama sürecinin ertelenmesi önerisi Demokratları bölecek gibi görünüyor ve Cumhuriyetçilerin Senato'daki kurnaz lideri de muhtemelen öneriyi tam da bunu hesaplayarak getirdi.

Partinin sol kanadındaki bir kısım Demokrat iki haftalık ertelemeyi memnuniyetle karşılayacak çünkü bu erteleme yeni başkanın yaptığı atamaların hızla onaylanması ve Biden'ın yasama programı için çalışmalara başlayabilmesi anlamına gelecek.

Joe Biden yemin töreninden önce yönetiminde yer alacak kadronun hızla onaylanması ihtiyacını dile getirmiş ve Trump'la ilgili yargılamanın yarı-zamanlı yürütülerek, yürütmeye dair diğer işlerin de aksatılmamasını tavsiye etmişti.

Bazı Demokratlar ise Trump'ın hızla yargılanmasından yana. Gecikmelerin 6 Ocak'taki Kongre saldırısının zihinlerdeki izi yavaş yavaş silineceğinden Cumhuriyetçi senatörler üzerindeki eski başkanın suçlu bulunması baskısını hafifleteceğini düşünüyorlar.

Mitch McConnell'ın çağrısı bir yandan da Demokratlardan inisiyatifi ele geçirme denemesi gibi görünüyor.

Şu anda Senato iç tüzüğüne göre yargılamanın, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin azil maddelerini Senato'ya göndermesi ile başlaması gerekiyor. Dolayısıyla bu politik bombanın fünyesini yakma yetisine sahip tek kişi Pelosi.

McConnell, yaptığı çağrıyla, Senato çoğunluk liderliğini kaybetmiş olsa da hala bir şeyler yapabileceğini göstermiş oldu.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi
Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi
Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi

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Son Dakika Dünya Cumhuriyetçiler, Trump'ın Senato'da yargılanmasının Şubat ayına ertelenmesini istedi - Son Dakika Dünya

BBC

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