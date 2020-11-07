Trump: "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!" - Son Dakika

Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!" dedi.

Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip olan Philadelphia'da bulunan Four Seasons Total Landscaping Otel'de TSİ 19.30'da "büyük" bir basın toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.