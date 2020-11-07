Trump: "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!" - Son Dakika

Trump: "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!"

07.11.2020 18:30
Trump:

Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!" dedi.

Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!" dedi.

Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip olan Philadelphia'da bulunan Four Seasons Total Landscaping Otel'de TSİ 19.30'da "büyük" bir basın toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu.

Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!

Philadelphia, Sosyal Medya, Donald Trump, Otel, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump: 'Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!' - Son Dakika


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