Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak - Son Dakika
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Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak

25.05.2022 22:15
Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün ABD Senatosu için yarıştığı Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde oy farkının çok az olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün ABD Senatosu için yarıştığı Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde oy farkının çok az olması nedeniyle oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

ABD'de kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania'daki ön seçimlerinde Dr. Öz ile rakibi Dave McCormick arasındaki oy farkı yüzde 0,5'in altında kalınca oyların otomatik olarak yeniden sayılacağı açıklandı.

Eyalet Sekreter Vekili Leigh Chapman tarafından yapılan açıklamada Öz'ün 419 bin 365, rakibi McCormick'in ise 418 bin 463 oyla sandıktan çıktığı ve oy farkının yüzde 0,5'in altında olması nedeniyle yeniden sayımın yapılacağı kaydedildi.

Yeniden sayım işleminin 7 Haziran'a kadar tamamlanması ve sonraki gün de sonuçların açıklanması bekleniyor.

Eski Başkan Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Öz, daha önceki açıklamasında tüm işlemlerin sonucunda seçimden galibiyetle çıkacaklarına inandığını açıklamıştı.

Pennsylvania'daki yarışı kazanan isim, Senato'ya girebilmek için 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerine Cumhuriyetçi Parti adına katılmaya hak kazanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyetçilerin Pennsylvania'daki ön seçimde oyları yeniden sayılacak - Son Dakika


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