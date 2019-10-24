Cumhuriyete layık kutlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla belediyenin tüm birimleri en üst düzeyde çalışmalarını sürdürüyor.Bu yıl ilk kez etkinlikler yurttaşların ayağına gidecek ve tüm İstanbul'u kuşatacak. Cumhuriyet değerleri etrafında kenetlenecek yurttaşlar, bu zor günlerde dünyaya birlik ve beraberlik mesajları verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni dönemde bir ilke daha imza atacak.Cumhuriyet Bayramı, ilk defa kent genelinde ve 2 gün boyunca büyük bir coşku ile kutlanacak. 16 milyon İstanbullu alanlarda ortak değerler etrafında kilitlenecek. Dünyaya İstanbul'dan birlik ve beraberlik mesajları verilecek.

Kutlamaların ilk adresi Taksim Cumhuriyet Anıtı

Kutlamalar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 28 Ekim'de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başlayacak. Ayasofya Meydanı'nda İstanbul ve Atatürk Konulu Fotoğraf Sergisi açılışı ile devam edecek.

Gece ise Sultanahmet Meydanı birbirinden güzel konserlere sahne olacak. Başkan İmamoğlu'nun da ye alacağı meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu,Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Filarmoni Korosu eşliğinde Athena birer konser verecek.

29 Ekim'de Üsküdar Meydanı'nda toplanılacak

29 Ekim'de ise cumhuriyet coşkusu Anadolu Yakası'na taşınacak. Kutlamaların merkezi Şemsi Paşa ile Harem yolu arasındaki meydan olacak. Başkan İmamoğlu meydanda yurttaşların cumhuriyet coşkusuna ortak olacak. Buradaki programda gece boyunca müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler yapılacak. İBB Kent Orkestrası, Mehteran Takımı, oda müziği, Türk halk müziği, Ata türküleri, Türk sanat müziği, pop müzik ve kemençe dinletileri geceye renk katacak. Deniz yüzeyinde su, ışık, lazer ve pyro gösterisi ve Kız Kulesi açıklarında yapılacak havai fişek gösterisi de cumhuriyet coşkusunu İstanbul semalarına taşıyacak.

Kutlamalar ilçelere yayılacak

Bu yıl ilk defa Adalar'dan Eyüpsultan'a ilçelere yayılan konserlerle cumhuriyet coşkusu 16 milyon yurttaş tarafından hissedilebilecek. Adalar'da kutlamaların adresi, Golden Horn Brass nefesli beşlisi konseri eşiğinde Büyükada Sahili olacak.

Ayrıca Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa'da İlhan Şeşen, Güngören'de Resul Dindar, Çatalca'da Gökçe, Eyüpsultan'da Fatih Erkoç, Bakırköy'de ise Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi sahne alacak. Aynı ilçelerdeki havai fişek gösterileri de yurttaşların bayram gecesini aydınlatacak.

İstanbul bayrama hazır

Bu yıl bir ilki gerçekleştirecek İBB'de ise bayram hazırlıkları tamam. "Cumhuriyet demokrasi ile buluştuğumuz an" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kentin ana caddeleri ve konser alanları; Türk bayrağı, Atatürk posteri ve İBB flamasından oluşan setler ile süslendi. Meydanlarda çalışmalar yapıldı, taklar kuruldu. Ayrıca üst geçitlerden elektrik direklerine, toplu ulaşım araçlarındaki modyo ekranlarına kadar çeşitli açık hava mecralarına da gecenin anlam ve önemine uygun afiş ve görseller hazırlandı.