Son Dakika Haberleri: 'Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi' TOSB'da sergileniyor

'Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi' TOSB'da sergileniyor

1 saat önce

Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok'un "Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi" 8 Mart'a kadar sergilenecek.

'Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi' TOSB'da sergileniyor, System.String[]
Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok'un "Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi" 8 Mart'a kadar sergilenecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:15 

Ekonomi
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