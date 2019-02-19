'Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi' TOSB'da sergileniyor
1 saat önce
Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok'un "Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi" 8 Mart'a kadar sergilenecek.
Usta fotoğraf sanatçısı Ersin Alok
'un "Cumhuriyetimizin 2. Sanayi Devrimi Fotoğraf Sergisi" 8 Mart
'a kadar sergilenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:15
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