Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'ncü yıldönümünde anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı da Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Anıtkabir'deki çelenk töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın not defterine günün anlamına ilişkin duygu ve düşüncelerini yazması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'ncü ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de - Son Dakika