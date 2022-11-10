Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'ncü ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de - Son Dakika
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Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'ncü ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de

10.11.2022 09:23

Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84'üncü yılında saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'deki resmi törene katıldı. Erdoğan'ın Anıtkabir defterine duygu ve düşüncelerini yazması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'ncü yıldönümünde anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı da Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'ncü ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de

ANI DEFTERİNE DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ YAZACAK

Anıtkabir'deki çelenk töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın not defterine günün anlamına ilişkin duygu ve düşüncelerini yazması bekleniyor.

Devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'ncü ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de
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Son Dakika Güncel Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'ncü ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'ncü ölüm yıldönümü nedeniyle Anıtkabir'de - Son Dakika
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