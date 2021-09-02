'Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları' fotoğraf sergisi başkentlilerle buluştu - Son Dakika

'Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları' fotoğraf sergisi başkentlilerle buluştu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları' fotoğraf sergisini Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde Başkentlilerle buluşturuyor. 10 Eylül 2021 Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak serginin açılışında konuşan Başkan Mansur Yavaş, "Geçmişimize, kültürümüze sahip çıkarak hem Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği kentin merkezini korumak hem de hayat tarzıyla da dünyadaki gelişmiş ülkeler arasında en ön sıraya çıkması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Cumhuriyetimizin Öncü Kadınları' fotoğraf sergisini Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde Başkentli sanatseverlerle buluşturuyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği ve cumhuriyete yön veren 159 Türk kadınının fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdi. Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı serginin açılış kurdelesini Atatürk hayranı yazar ve iş insanı Hanri Benazus ile birlikte kesti. Latife Hanım'dan Sabiha Gökçen'e, Halide Edip Adıvar'dan Sezen Aksu'ya ve Gül Esen Aydın'dan Adile Ayda'ya kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde pek çok başarıya imza atmış kadının fotoğraflarının yer aldığı sergi 10 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

"Burayı tekrar bir meydan haline getirmeyi planlıyoruz"

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Mansur Yavaş, cumhuriyete ait tarihi eserleri cumhuriyetin kalbinde saklamak istediklerini belirterek, "Bulunduğumuz bu yer Zafer Çarşısı. Herkesin gelip gittiği bir yer ama bakıyoruz Ulus ve Kızılay ile beraber buralar da bir çöküntü haline geliyor. Bizim bir projemiz var, Dışkapı'dan Kuğulu'ya kadar, Tandoğan Meydanı'ndan da Cebeci'ye kadar dış cepheleri yenileyerek, buraları tekrar ilk yapıldığı anki görevlerine dönmesini istiyoruz. Bunun için de Zafer Çarşısı'nın üstünü yine meydan olarak tasarlayıp, şu anda dükkan olarak kullanılan yerin kira süresi bitti orayı da inşallah gençlerin kullanımına açacağız. Burayı tekrar bir meydan haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.