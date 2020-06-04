Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık "Ahmet Buğdayı" tohumu - Son Dakika

Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık "Ahmet Buğdayı" tohumu

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte Türkiye'de tarımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılırken, 2 bin yıllık tarihiyle "Ahmet Buğdayı", Duru Bulgur ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü projeyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında...

Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte Türkiye'de tarımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılırken, 2 bin yıllık tarihiyle "Ahmet Buğdayı", Duru Bulgur ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü projeyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında yeniden Türk çiftçisine sunulacak.

Duru Bulgur'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 pandemisi ile mücadele için sağlık ve ekonomi alanlarında alınan tedbirlerin yanı sıra pek çok ülke tarımın önemini ve öz kaynaklarla beslenmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha fark etti.

2 bin yıllık tarihiyle Ahmet Buğdayı, Duru Bulgur ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü projeyle yeniden Türk çiftçisine sunuluyor.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında 2 bin yıllık buğday çiftçilere dağıtılacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Duru Bulgur'un 4 yıldır yürüttüğü tohum ıslahı çalışmasının geldiği nokta ile ilgili bilgi veren Üniversitenin Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, Türkiye'nin 2 bin yıllık yerli buğdayı olan Ahmet Buğdayı'nı yeniden tarıma kazandırmak için artık gün saydıklarını belirtti.

Doğru tarım uygulamalarına dikkati çeken Prof. Dr. Aydın, "Üniversitemizle Duru Bulgur'un ortaklaşa yürüttüğü proje doğru tarım uygulamasına önemli bir örnektir. Türkiye'de kıraç arazilerin ekilerek ekonomiye kazandırılması çok önemli. Islah ettiğimiz bu tohumla kıraç arazide yetişen buğday daha verimli ve kaliteli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Aydın, ıslah çalışmasının 4 yıldır başarılı ilerlediğini ve sonuçlanmasıyla ilk tohumların en geç 2023 yılında Türk çiftçisiyle buluşacağını anlatarak, şunları kaydetti:

"Dünyada prestijli bilimsel dergilerde yayınlanan hızlı ıslah yöntemininin TÜBİTAK'a önerilmesinin ardından üniversite-sanayi iş birliği ile çalışmalara başladık. Üniversite olarak özel sektörle yapılan projemiz nihayetine ulaştı ve geliştirmiş olduğumuz tohumları 2019 Ekim ayında toprakla buluşturduk. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 2 bin yıllık Ahmet Buğdayı'nı tüm çiftçilerimize doğru tarım uygulamaları için vereceğiz."

"2 bin yıllık bir mirası ıslah ettik"

Duru Bulgur Onursal Başkanı İhsan Duru ise Anadolu'nun çok önemli bir tahıl merkezi olduğunu ancak bilinçsiz ve yanlış tarım uygulamaları sonucu ekimin, verimin ve kalitenin düştüğünü belirterek, "Biz 3 kuşaktır tarım tabanlı sanayi işletmecisiyiz. Bölgemizde yanlış tarım uygulamalarının buğdayın verim ve kalitesini gün gün nasıl düşürdüğüne şahitlik ettik. İhtiyaç duyduğumuz kaliteli buğday arayışı bizi 4 sene önce Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile buluşturdu. Bu konuda çok güzel çalışmalar yaptık. 2 bin yıllık bir mirası ıslah ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de temel besin maddesi olan başta ekmek, makarna, hamur işi besinler ve bulgur için buğday üretiminin çok stratejik olduğuna dikkati çeken Duru, şunları kaydetti:

"Buğday üretiminde kendimize yetmemiz hayati öneme sahip. Atalarımızdan miras ve bölgemizin iklimine uygun tohumları ıslah ederek kullanmamız ülke olarak bizi rahatlatır. Şu anda Türkiye'de 1 milyon ton civarında bulgur üretimi var. Dışarıya da açılmasını istediğimiz bir ürün ve dış pazarlarda çok rağbet görmeye başladı. Üniversitemiz ile ıslah ettiğimiz Ahmet Buğdayı da bulgura çok yatkın bir buğday. Bölge iklimine uygunluğu, rekolte, renk, kalite ve besleyici özü ile Türkiye'de üretilecek bulgura çok katkısı olacağını düşünüyoruz."

Islah edilen Ahmet Buğdayı'nın ekonomiye katkısı yaklaşık 165 milyon TL

İhsan Duru, devletin ekilebilir her alanın tarıma kazandırma noktasında aldığı kararın çok yerinde olduğunu belirtti.

Türkiye'de şu anda yaklaşık 1 milyon 240 milyon metrekare alanda buğday üretimi yapıldığını, ekilebilir yeni alan kullanımıyla bunun artacağını düşündüğünü aktaran Duru, "Bu alanların yaklaşık yüzde 60 civarı kıraçtır. Ahmet Buğdayı ile bizim amacımız kıraç alanda şu anda alınan 250 kilo civarındaki buğday üretimini 280 kilo civarına çıkartmaktır. Bunun da 2019 fiyatlarıyla Türkiye ekonomisine katkısı yaklaşık 165 milyon TL gibi bir rakam olacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık Ahmet Buğdayı tohumu

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 01:12 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 100'üncü yılına 2 bin yıllık 'Ahmet Buğdayı' tohumu - Son Dakika

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