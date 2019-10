Cumhuriyetin 96. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kırıkkale'de Fevzi Çakmak Caddesinde düzenlenen törende Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı vatandaşların bayramını kutlayarak, selamladı.

Gerçekleştirilen selamlama merasiminin ardından tören; saygı duruşunda bulunulması ve Kırıkkale Belediye bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Günün anlam ve önemini binaen konuşma yapan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Kıymetli hemşehrilerim; Bugün Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü milletçe büyük heyecan, coşku ve onurla kutluyoruz. 7 düvele karşı yokluk içinde vatan ve bayrak uğruna verilen bu destansı mücadele hürriyetinden ve onurunda taviz vermektense ölmeyi tercih eden bir milletin şahlanışı ve küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olmuştur. Bu vesileyle milli mücadele kahramanlarını tüm geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyoruz. Bizler faniyiz ama onların eseri olan Cumhuriyetimiz inanıyoruz ki insanlık var oldukça var olacak ve onu kuranların hatıraları asla unutulmayacaktır" dedi.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Kutlamalarda halk oyunları ekibinin gösterileri ve okunan şiirlerin ardından Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi helikopter Türk bayrağı dalgalandırarak özel hava gösterisi gerçekleştirdi. Kutlamalar resmi tören geçidi ile sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, kurum müdürleri, askeri personel, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ELAZIĞ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü Elazığ'da coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Elazığ Valiliğinde başlayan programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramların kutladı. Ardından Yakup Kılıç Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda tören düzenlendi. Vali Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.Öğrencilerin şiir okumasının ardından Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı ve oratoryo ekibi gösterilerini sergiledi. Tören, Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere Vali Kaldırım ve diğer protokol üyeleri tarafından madalya ile hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.

Herkesin gurur ve övünç günü olduğunu belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Türk tarihinin en önemli günlerinden bir tanesi. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin ilanı olan 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı'nı tebrik ediyorum. Her milletin tarihinde kahramanlık hikayeler ve destanları vardır. Ama yeryüzünde hiçbir millette, Türk milleti kadar kahramanlık, şanlı bir mazi ve miras nasip olmamıştır. Savaş meydanlarında hem kahramanlık destanlar yazmış hem zaferden zafere koşmuş çok yüce ve aziz bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla böyle bir milletin ferdi, üyesi ve mensubu olmaktan ne kadar gurur duysak azdır. Anadolu, 1071 tarihinde bize yurt olduğundan beri bu coğrafyaya her zaman şanlı mücadelelere, sıkıntılara göğüs germiştir. Bu sahnede Türk milleti her zaman varlığını sürdürmüş ve özellikle Anadolu'yu kendine ebedi yurt olarak bırakmayı bilmiştir" dedi.

Törene Vali Kaldırım,Başkan Şerifoğulları'nın yanı sıra CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, diğer protokol üyeleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personelin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun kaymakamlıkta tebrikleri kabulünün ardından Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu önünde düzenlenen kutlama törenine geçildi. Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Ahmet Uğurlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, AK Parti, MHP ve BBP ilçe başkanları, kurum ve daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçedeki gaziler ve şehit aileleri, vatandaşlar ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu; vatandaşların, öğrencilerin ve öğretmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin okuduğu şiirler ve hazırladıkları etkinliklerin ardından, ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Törende öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla bayram alanından Mehmetçiğe selam gönderirken, kutlamalar resmi geçit töreniyle sona erdi.

SİVAS - Sivas'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta kutlamalar Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde yapıldı. Program Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'ın tören aracı ile halkın bayramını kutlaması ile başladı. Daha sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan," Tek bayrak, tek millet ve tek vatan düşüncesiyle kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin sonsuz varlığıyla ilelebet devam edecektir. Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun var olma savaşı, Cumhuriyet ise, yeniden dirilişin simgesidir. Türk Milleti'nin, Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyet'in kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. Bundan 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından toplanan Sivas Kongresi ile "manda ve himaye" fikri reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesi benimsenmiştir. Ulusal Kurtuluş Mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı ve 108 gün Milli Mücadelenin merkezi olan Sivas, Cumhuriyet tohumlarının ilk atıldığı yerdir " dedi.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet konulu resim, şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vali Ayhan verdi. Tören de ayrıca halk oyunları folklor ekibi gösteri yaptı. Kutlamalara her yaştan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program, tören geçidi ile sona erdi.

BOLU - Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı, binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde kutlandı. Kutlamada, öğrencilerin taşıdığı 200 metrelik Türk bayrağı büyük alkış aldı.

Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı, Demokrasi meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bugün Cumhuriyet'in kurulduğu gün kadar heyecanlı ve güçlü olmalıyız. Sesimizle, alkışımızla, konuşmamızla, duruşumuzla her zamankinden daha güçlü, daha zinde ve daha mutlu bir şekilde günün anlamını idrak etmeye çalışmalıyız" dedi.

Vali Ümit'in konuşmasının ardından halk oyunu gösterilerinin düzenlendiği törende, öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve asker selamıyla geçiş yaptı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı törende, çeşitli okullardan yüzlerce öğrencinin taşıdığı 200 metrelik Türk bayrağı törene katılanlar tarafından büyük alkış aldı.

AKSARAY - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde kutlama töreni düzenlendi. Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer ilk olarak öğrencileri ve vatandaşları selamladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Ali Mantı, günün önlem ve anlamını belirten bir konuşma yaptı.

Vali Mantı, "Bizim milletimiz gerek tarihi tecrübesi, gerek inancı gereği Cumhuriyete, istişareye, yardımlaşmaya açık bir millet. Bu, istişare ve yardımlaşmayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları dünyanın çoğu yerinde diktatörlüklerin olduğu ülkelerde dünyadan diktatörlüklerin hakim olduğu, hüküm sürdüğü bir yüzyılda ülkesinde Cumhuriyeti ilan ederek ilerideki nesillere çok büyük bir ışık, büyük bir örnek olmuştur. Biz, birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe sistemimize, devletimize, millet olarak top yekun sahip çıktığımız müddetçe inşallah tarihte olduğu gibi bundan sonra da dünyaya medeniyet yaymaya, birlik ve beraberliği, kardeşliği götürmeye, nerede bir mazlum millet varsa onların yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı folklor oyunları ve çeşitli etkinlikler ile Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Aksaray genelinde yapılan Cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller Vali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından verildi. Son olarak polislerin, jandarmanın ve öğrencilerin oluşturduğu kortej geçişi yapılarak kutlama son buldu.

Kutlama programına, Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, İyi Parti Milletvekili Ayhan Erel, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İyi Parti İl Başkanı Özhan Türemiş, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Baro Başkanı Erhan Toprak, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ARDAHAN - Ardahan'da Cumhuriyetin 96'ıncı kuruluş Yıl dönümü coşku ile kutlandı.

Her yıl Cumhuriyet Bayramı'nı karla karşılayan Ardahan'da bu sefer güzel ve sıcak bir hava hakimdi. Vali Mustafa Masatlının tarihi kongre binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kongre caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti. Tören başlangıcında Vali Masatlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, Garnizon ve Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Vali Masatlı, 96 yıl önce bin bir zorlukla küllerinden yeniden inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' diyerek ilan ettikleri bu günü, 96'ncı yaşında; demokrasiye, milli birlik ve beraberliğe, milli iradeye her hal ve şartta sonsuz inançla sahip çıkarak, büyük bir gurur ve onurla cumhuriyeti kutladıklarını söyleyen Vali Masatlı, "Cumhuriyet halkın egemenliğinin esas olduğu bir yönetim biçimidir. Cumhuriyette devlet tam anlamıyla halkın devleti kimliğini kazanır ve milletin kendi ve ülke kaderine el koymasını simgeler. Cumhuriyet aynı zamanda aklı ve bilimi esas alan toplum esaslarını en üst seviyede karşılamayı amaç edinen, kişi hal ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı bir yönetim biçimidir. Türkiye cumhuriyeti üniter bir devlettir. Cumhuriyetimiz kuvvetler ayrımına dayanan yasama, yürütme ve yargı gücünden oluşmaktadır. Bu üç güç devletin üstün gücünü kullanır. Anayasamızın 2'inci maddesinde Cumhuriyetimizin temel nitelikleri şöyle ifade edilmektedir; Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzur, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir denmektedir." Şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar tören yürüyüşü ile tören sona erdi.

Kutlamalara vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi.

TOKAT - Tokat'ta Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü kutlamalarına katılan minik öğrenciler ellerinde Türk Bayrakları ile farklı bir heyecan yaşadı.

Tokat'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Garnizon ve 48.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun halkı ve törene katılanların bayramını kutlaması ile başladı. Vatandaşlara 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtıldığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Anne ve babaları ile kutlamalara katılan çocuklardan ikizler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okunduğu törende yapılan konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi. Halk oyunları ekiplerinin yanı sıra sporcuların gösteri yaptığı kutlamalarda öğrenciler 60 metre uzunluğundaki bayrakla yürüdü. Askeri birliklerin tören geçişini vatandaşlar alkışlarla kutladı. Motorlu ekiplerin geçişleri ile tören sona erdi.

BİNGÖL - Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı kutlamaları Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de coşkuyla kutlandı. Vali Kadir Ekinci'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, hava şartları nedeniyle kapalı spor salonunda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Kadir Ekinci," Bizler geleneksiz, köksüz ve türedi bir millet değiliz. Aksine, herkese nasip olmayan bir medeniyet birikimimiz, zengin bir devlet tecrübemiz, hakikat ve adalet için şehit olmaya hazır bir milletimiz, şan ve şeref sahifeleri ile dolu bir tarihimiz var. Malazgirt, Çanakkale, Kut'ul Amare ve Dumlupınar gibi zafer saatleri ile yüce Cumhuriyet mefkuresi, ecdadımızın bizlere ve gelecek nesillere hediye ettiği şan ve şeref sahifelerindendir. Diğer yandan, insani ve ahlaki bir davranış olarak Suriyeli milyonlarca kardeşimizi misafir etmek ve ekmeğimizi onlarla bölüşmek de kadim dünya görüşümüzün 21.yüzyıldaki gurur tablosudur. Bizlere düşen, bu kutlu mirası daha güçlü bir Türkiye için yarınlara taşımak ve her daim dünya mazlumlarına ve mağdurlarına ilham kaynağı ve dost kapısı olabilmektir. Bugün hamdolsun Cumhuriyetimiz, gücünü millet iradesinden alarak çok önemli mesafeler kat etmiş ve 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümektedir. Ancak, içeride ve dışarıda, bu kutlu yürüyüşü engellemek isteyen haince teşebbüsler yaşıyoruz. Coğrafyamızın politik ve stratejik değerini tüketmek isteyen bu girişimlerle kararlı şekilde mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra kutlamalar, ortaokullarda resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi, yöresel halk oyunları, tekvando ve jimnastik ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.

Törene Vali Ekinci'nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan,49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, kurum amirleri, öğrenciler, öğretmenler, vatandaşlar ile emniyet ve askerin personel katıldı.

BALIKESİR - Balıkesir'de Cumhuriyetin ilan edilişinin 96'ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde valilikteki töreninin ardından Kuvayi Milliye Meydanı'nda geçit töreni düzenlendi. Tören öncesi askeri bandonun seslendirdiği marş ve şarkılar vatandaşlardan büyük alkış aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı bu yıl da Kuvayi Milliye meydanında yapıldı. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın halkın bayramını kutlamasıyla başlayan kutlamalarda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Vali Ersin Yazıcı yaptı. Vali Yazıcı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vali Yazıcı'nın konuşmasının ardından şiirler okunarak halk oyunları gösterisi yapıldı. Tören Balıkesir'deki ortaokul ve lise öğrencileri ile askerlerin resmi geçidiyle sona erdi.

Parolamız ya İstiklal ya Ölüm

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizi her daim başarılı ve güçlü kılmak hepimizin boynunun borcudur. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, parçalamak için iç ve dış düşmanlarımız artan bir gayretle faaliyetlerine devam etmektedir. Biz öyle bir milletiz ki asırlarca dünyaya medeniyet yaymış, en güçlü devletleri kurmuşuz. Yüce Türk Milleti geçmişinde hiçbir zaman esaret altında yaşamamış "Ya istiklal ya ölüm" demiştir. Bugün de parolamız aynıdır. Ancak son günlerde yaşananlar göstermektedir ki, birliğe, beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için hiç düşünmeden canlarını feda edenlere, Cumhuriyetimizi kuranlara karşı sorumluluklarımız vardır" diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı'nın konuşmasının ardından Mehter Takımı ve halk oyunları gösterisini müteakip geçit töreni düzenlendi. Ortaokul ve lise öğrencileri ellerinde Türk bayraklarıyla protokol ve vatandaşları selamlarken, askeri öğrencilerin geçit töreni büyük alkış aldı.

EDİRNE - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96 yıl dönümü Edirne'de coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e binlerce vatandaş, ellerinde ay-yıldızlı Türk Bayrakları ile tören alanında buluştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. Kuruluş yıl dönümü, Edirne'de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Törenler, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in makamında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Talatpaşa Caddesi'ndeki törenlere geçildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Güngör, üstü açık araçla tören alanında tur atarak halkın bayramını kutladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile 'İhtiyacımız olan tek şey çalışkan olmaktır" diyerek, tüm Edirnelilerin ve törene katılanların bayramını kutladı.

Vali Canalp'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunan törende, hafta kapsamında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Edirne Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle devam eden Cumhuriyet Bayramı töreni okulların ve askeri birliklerin resmi geçit töreni ile sona erdi.

ERZİNCAN - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan'da kutlama programı düzenlendi.

Program çerçevesinde Erzincan Valisi Ali Aslantaş, Valilik makamında tebrikleri kabul ederek, protokol mensuplarının Cumhuriyet bayramını kutladı.

Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi üzerindeki kutlama törenine geçildi.

Düzenlenen törende Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksoy, törene katılan Erzincanlıları bayramını kutlayarak, selamladılar.

Gerçekleştirilen selamlama merasiminin ardından tören; Saygı duruşunda bulunulması ve 3.Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına ilişkin mesajları okundu. Akabinde iki öğrenci tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yönelik şiirler okundu. Daha sonra ise günün anlam ve önemine binaen konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Cumhuriyetimizin 96. yılını ülkemizde ve dış temsilciliklerimizde olduğu gibi ilimizde de huzur ve güven içerisinde, tüm vatandaşlarımızla gururla, onurla, mutlulukla kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki, her 29 Ekim, el ele vermenin, kenetlenmenin, bağımsız ve onurlu yaşama azmimizi tazelemenin ve geleceğe güvenle bakabilmenin bayramıdır. Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılımdır." dedi.

Vali Arslantaş, Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinin de gerek dünya tarihinin gerekse milli tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadelelere sahne olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu mücadele, toplum olarak yanmış, yıkılmış, istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişimizin mücadelesidir. Bazı çevrelerin şartları en kötü, karanlığı en koyu, ümidi en zayıf gördüğü ve hatta mandacılığı bir kurutuluş reçetesi şeklinde en akılcı yol olarak dile getirdiği bir zamanda, Mustafa Kemal Atatürk, bu öneri ve alternatifleri şiddetle reddetmiş; Türk milletinin yaşamasının yalnız ve ancak hür ve bağımsız Türk devleti ile mümkün olacağına olan inancını ortaya koymuştur. Bugün; halkın iradesinin hakim olduğu, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle yönetilen güçlü Türkiye'nin doğum günüdür. Bugün; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan kutlu yürüyüşümüzün yıl dönümüdür. Bugün; kederde, sevinçte, acıda ve kıvançta tek yürek olmuş bir milletin gurur günüdür. Bu anlamlı günde, 19 Mayıs'ta yaktığı bağımsızlık meşalesi ile milletimizi tek vücut olarak birleştiren, Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Tarihi şan ve şerefle dolu milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmış ve tüm dünyaya bu Aziz milletin esaret altında tutulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Atalarımızın, bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyerek bizlere miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak, her alanda muasır medeniyet seviyesinin daha da üzerine çıkarmak için çalışmak, hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğu olmalıdır. Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibarı ile politik, stratejik ve ekonomik bir cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki; bin yıldır bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan milletimiz üzerinde, hep plan üstüne plan yapılmış, oyun içinde oyun oynanmıştır. Birlik ve beraberliğini daima muhafaza etmesini bilen aziz milletimiz, oynanan oyunları da, yapılan planları da bugüne kadar boşa çıkarmasını bilmiştir. Kadim kardeşliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece bundan sonra yapılacak planlar da bozulmaya mahküm olacaktır.

Bizler gelişen ve değişen dünya şartlarında devletimizin ilelebet payidar olması için her koşulda, canları pahasına "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" ilkesi ile hareket eden ecdadımızın torunları olduğumuzu unutmayacağız. 96 yıl önce çok zor şartlarda kurulmuş olan Cumhuriyetimiz, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı ile bugün bölgesinde liderlik yapan, bağımsız politikalar üreten, mazlumlara kucak açan önemli bir güç haline gelmiştir. Ülkemizin istikrarlı büyümesi, bölgesinde liderlik yapması maalesef bazı odakları ve onların işbirlikçilerini rahatsız etmektedir. Bu güçler, terör örgütlerini kullanarak ülkemizin huzur ve güvenini bozmak için çalışmakta, birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır. İstikbalimiz için ikinci bir Kurtuluş Savaşı verdiğimiz bu dönemde terör örgütleriyle ve işbirlikçileriyle olan haklı ve meşru mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin gelişmesini ve kutlu yürüyüşünü engellemek isteyenlere karşı içeride saflarımızı daha da sıklaştırıyoruz. Dışarıda ise haklı mücadelemizi cümle aleme anlatıyoruz. Bundan 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda 5 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ordumuzun bataklık bir alanda sıkıştığı anda harekatın durdurulması yönünde bir karar almış ve biz harekata devam etmek durumunda olmuştuk. Haklı olduğumuz davada neredeyse haksız duruma düştüğümüz yıllarca sürecek ambargo vs. gibi neticelerle yüzleşmiştik. Bu gün geldiğimiz noktada sınırımızdaki terör örgütlerine karşı yaptığımız sınır ötesi operasyonlarda yine aynı 5 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2 defa denemesine rağmen bir karar alamamıştır. Çünkü uygulanan etkili diplomasi ile buna fırsat verilmemiştir. 45 yıl önce aleyhimize nasıl karar çıkıyordu da şimdi çıkmıyor diye düşününce; 45 yıl önce hakikaten dünyanın 5 ten küçük olduğunu ama artık dünyanın 5 ten büyük olduğunu anlıyoruz. Bugün ülkemiz; kendi silahını, tankını, helikopterini, insansız hava aracını kendisi yapar konuma gelmiş, savunma sanayiindeki dışa bağlılık oranını yüzde 30'lar seviyesine indirmiştir. Ülkemizin bugün geldiği bu noktanın, halkımızın her kesiminin birlik ve bütünlük içeresinde gösterdiği gayret ve demokratik devlet anlayışımızın bir ürünü olduğunu unutmamalıyız. Devlet ve millet olarak elde ettiğimiz her başarıda, bir zamanlar kağnılarıyla askerlerimize silah ve cephane götüren isimsiz kahramanların, bu vatan uğruna çarpışarak can veren şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları olduğunu unutmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik her millet için önemli bir kuvvettir. Bilinçli ve sorumluluk sahibi bir gençlik, o milletin umududur. Aydın, milli değerlerini koruyan, ileri görüşlü genç bir neslin yetişmesi, sahip olduğumuz şanlı tarihle birleştirildiğinde, Türkiye yalnızca ileri toplumlar seviyesine ulaşmakla kalmayacak, oldukça geniş bir coğrafyada pek çok ülkeye liderlik yapabilecek konuma gelecektir. İçinde yer aldığı coğrafya ve sahip olduğu tarihi miras Türk Milleti'nin üzerine çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Türk gençliğine çok güvenen ve bunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, Cumhuriyeti koruma görevini de bu nedenle siz, gençlere vermiştir. Atatürk'ün çizdiği yolda, milli ve manevi değerlerine bağlı, dürüst, vicdanlı, akılcı, ileri görüşlü Türk gençleri olarak, çalışmalarınız, duyarlılığınız ve kararlılığınızla büyük Atatürk'ün sizlere duyduğu güvene layık olacağınıza, yaktığı aydınlanma ışığını, nesilden nesile aktararak taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Mukaddes vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna verilen kurtuluş mücadelesinin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu çok anlamlı günün yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü, O'nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi milletçe sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Erzincanlılara sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın konuşmasının ardından halk oyunları ekibinin gösterisi sunuldu. Tören geçişi ise Türk bayrakları ile Askeri bando marşlarının eşliğinde bando, ordu tören bölüğü, tören komutanı ve karargahı, malül ve muharip gazilerini, okulların bayrak ve flamalarını, ortaokulları, liseleri, askeri birlik ve meslek teşekkülleri ve Erzincan Belediyesi Mehter takımının geçişi ile tören sona erdi.