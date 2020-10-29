Cumhuriyetin 97'nci yılı anısına, 97 kişiye ücretsiz Atatürk dövmesi - Son Dakika

MERSİN'de dövme stüdyosu işletmecisi İbrahim Nurvel, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle 97 kişiye Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ve el yazısıyla yazılı ismini, ücretsiz dövme yaptı.

Merkez Yenişehir ilçesinde dövme stüdyosu işletmecisi İbrahim Nurvel, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümü nedeniyle kampanya başlattı. İşletme, başlattığı kampanya ile 97 kişiye Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ve ismini ücretsiz dövme olarak vücuduna kazıdı.