'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı - Son Dakika

'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı

20.05.2021 23:21

'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı.

'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı. Bursa ve İstiklal Marşı ilişkisinin tarihsel ve toplumsal görünümü üzerine kurgulanan sergi, Bursalıları İstiklal Marşı'nın kentte ilk kez çalındığı ve söylendiği günlere götürecek.

Salgın sürecinde müzelerdeki yüz yüze yapılan neredeyse tüm etkinlikleri sanal ortama aktararak müzelere erişimi ortadan kaldıran Büyükşehir Belediyesi, Kent Müzesi'nde yeni bir sergiyi daha ziyarete açtı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyetin Ebedi Sesi adlı sergi, salgın tedbirleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve sınırlı sayıdaki davetlinin katılımıyla ziyarete açıldı.

Serginin açılışını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sergisinin ana teması Bursa ve İstiklal Marşı ilişkisinin tarihsel ve toplumsal görünümü üzerine kurgulanmış olup marşımızın kentimizde ilk kez çalındığı ve söylendiği günlere götürecek bizi. Sergide aynı zamanda İstiklal Marşımızla özdeşleşen mekan olan Heykel önündeki saygı duruşları ve törenler dönem fotoğraflarıyla izlenime sunuluyor. Burada Kent Müzesi koleksiyonunda bulunan İhsan Celal Antel'in fotoğrafları yer almaktadır. Sergide yer alan diğer bölümlerde İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve Bestecisi Osman Zeki Üngör'ün marşımızla ilgili düşünce ve değerlendirmeleri ile marşımızın yazıldığı milli mücadele günleri anlatılmaktadır. Sergimiz 1 Eylül 2021 tarihine kadar izlenimde kalacak. Ben en kısa zamanda pandemi sürecinin biterek, müzelerimizin ziyaretçilerle dolup taşacağı günlere bir an önce ulaşmayı diliyorum" diye konuştu.

'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı
'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı
'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı
'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Cumhuriyetin ebedi sesi' temalı sergi, Bursa Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı - Son Dakika


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