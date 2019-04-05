Cumhuriyetin İlk Çağdaş Ressamı Mihri Müşfik Adına Atölye Açıldı

Cumhuriyetin ilk çağdaş ressamı Mihri Müşfik adına atölye açıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam Mihri Müşfik adına atölye açıldı Gazi Paşa ilkokulunda Karacadağ kalkınma Ajansı destekleriyle "Mihri Müşfik: Tüm...

Cumhuriyetin ilk çağdaş ressamı Mihri Müşfik adına atölye açıldı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam Mihri Müşfik adına atölye açıldı

Gazi Paşa ilkokulunda Karacadağ kalkınma Ajansı destekleriyle "Mihri Müşfik: Tüm Renklerin Beyaza Dönüşümü" projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerini el becerilerini geliştireceği atölye açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak bilinen Mihri Müşfik adına kurulan atölyenin açılışına Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftiçiler, 7'inci topçu alayı komutanı, Siverek Emniyet Müdürü, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda kurum amiri katıldı.

Mihri Müşfik kimdir

Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak bilinir. Özellikle portreleriyle tanındı. Bir çok tanınmış kişinin portrelerini yaptı ve ayrıca portresini yaptığı tanınan isimler arasında Mustafa Kemal Atatürk ve Papa XV. Benedict de bulunuyor. Kız öğrencilerin devam ettiği bir Güzel Sanatlar Akademisi olan İnas (Kız) Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk kadın yöneticisi oldu; pek çok kadın ressamın yetişmesine emeği geçti. Resme olan tutkusu nedeniyle aristokrat yaşamını terk etti, bohem ve yoksul bir yaşam sürdü.

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