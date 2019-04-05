Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetin İlk Çağdaş Ressamı Mihri Müşfik Adına Atölye Açıldı

Cumhuriyetin İlk Çağdaş Ressamı Mihri Müşfik Adına Atölye Açıldı

1 saat önce

Cumhuriyetin ilk çağdaş ressamı Mihri Müşfik adına atölye açıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam Mihri Müşfik adına atölye açıldı Gazi Paşa ilkokulunda Karacadağ kalkınma Ajansı destekleriyle "Mihri Müşfik: Tüm...

Cumhuriyetin ilk çağdaş ressamı Mihri Müşfik adına atölye açıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam Mihri Müşfik adına atölye açıldı
Gazi Paşa ilkokulunda Karacadağ kalkınma Ajansı destekleriyle "Mihri Müşfik: Tüm Renklerin Beyaza Dönüşümü" projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerini el becerilerini geliştireceği atölye açılışı gerçekleştirildi.
Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak bilinen Mihri Müşfik adına kurulan atölyenin açılışına Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftiçiler, 7'inci topçu alayı komutanı, Siverek Emniyet Müdürü, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda kurum amiri katıldı.
Mihri Müşfik kimdir
Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak bilinir. Özellikle portreleriyle tanındı. Bir çok tanınmış kişinin portrelerini yaptı ve ayrıca portresini yaptığı tanınan isimler arasında Mustafa Kemal Atatürk ve Papa XV. Benedict de bulunuyor. Kız öğrencilerin devam ettiği bir Güzel Sanatlar Akademisi olan İnas (Kız) Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk kadın yöneticisi oldu; pek çok kadın ressamın yetişmesine emeği geçti. Resme olan tutkusu nedeniyle aristokrat yaşamını terk etti, bohem ve yoksul bir yaşam sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:46 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otobüsteki İki Kadını Öldüresiye Dövüp Aşağı Attılar! Bursa'dan Mart Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı Toldo ve Effenberg Yılın Futbolcusu Ödülünü Vermek İçin İstanbul'a Geliyor Türkiye Spor Ödülleri İçin Geri Sayım Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetin İlk Çağdaş Ressamı Mihri Müşfik Adına Atölye Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]