Cumhuriyetin ilk 'Kuğu'su son 'Kuğu'ya ders veriyor

13 yıl sonra yeniden 'Kuğu Gölü' balesi perdelerini açacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi 'Kuğu Gölü' balesi için gün sayıyor

ANKARA - Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ilk bale eseri olan 'Kuğu Gölü' balesi için 9 Kasım'da düzenlenecek prömiyere hazırlanan Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde ilk kuğu Meriç Sümen, son kuğu Özge Onat'ı çalıştırıyor.

Türkiye'nin ilk Kuğu'su olarak bilinen sanat hayatı boyunca Türkiye ve yurt dışı sahnelerinde 370 kez 'Kuğu Gölü' balesinde performansını sergileyen devlet sanatçısı, Baş Balerin Meriç Sümen, 13 sene sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi sahnesinde yeniden sahnelenecek 'Kuğu Gölü' balesinin yeni kuğusu Balerin Özge Onat'ı çalıştırıyor.

Cumhuriyet ve Türk bale tarihinde önemli bir rolü üstlenen baş balerin ve Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü Meriç Sümen, Ankara'da sanatseverlerle buluşacak 'Kuğu Gölü' balesi için yeniden kolları sıvadı. İlk defa 29 Ekim 1965 yılında Tanju Tüzel'le birlikte çıktığı 'Kuğu Gölü' eserini Türkiye ve yurt dışındaki pek çok sahnede 370 kez canlandıran Sümen, o yılların heyecanını hala yaşadığını söyledi. Orijinalinde Çaykovski'nin 4 perde olarak yazdığı eser 9 Kasım Cumartesi gününden itibaren 2 perde şeklinde Ankara'da sahnelenecek. 'Kuğu Gölü' balesinin ilk oyununun Meriç Sümen için oynanacağı ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan tarafından açıklandı. Karahan ayrıca ilk 3 oyunun biletlerinin tükendiğini de sözlerine ekledi.

"İlk 3 temsilin biletleri tükendi"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, tarihi bir akşama hazırlandıklarını söyledi. Çaykovski'nin ilk yazdığı bale eseri olmasına rağmen 'Kuğu Gölü' için sanatçının en önemli eseri olduğunu belirten Karahan, 13 yıl sonra Ankara'da yeniden sahnelenecek bale gösterisi için heyecanını dile getirdi. 'Kuğu Gölü' eserinin ilk defa 1877 yılında Bolşevik Tiyatrosu'nda sahnelendiğini de hatırlatan Karahan, "Sahnelendiği yıldan itibaren çeşitli koreografik düzenlemelerle bugüne kadar geliyor ve bugün de en sevilen, en beğenilen balelerinden bir tanesi oluyor. Türkiye'de de ilk kez 1965 yılında Türk Balesi'nin kurucusu Dame Ninette de Valois sahneliyor. 1965 yılındaki prömiyerde başrolü; eski Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız, ustamız Meriç Sümen canlandırıyor. Partneri ise Tanju Tüzel canlandırıyor. Bizim için bu sefer çok önemli ve özel bir anlam taşıyor. Türkiye'deki ilk 'Odette' ve 'Odile' ile son 'Odette' ve 'Odile' şu anda bir arada. Bu sefer de başrolleri Özge Onat'la İlhan Durgut paylaşıyor. Çok değerli Meriç hocamız, ilk Odette son Odette'yi çalıştırıyor. İlk üç temsilimizin biletleri şimdiden tükendi. Yıl içerisinde devam edecek sürprizlerimiz olacak. Biz 'Kuğu Gölü'müzün prömiyerini Meriç hocamıza ithafen yapacağız" dedi.

"Benim için önemli olan her şey sanatta var"

Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü ve baş balerin Meriç Sümen, uzun yıllar sahnelediği eserin heyecanını hala yaşadığını belirterek, "Çok uzun yıllar evvel, bu sahnede bu eseri oynadığım zaman ki heyecanı hissettim. Bana başka bir hissi vardır, güzelliği, kokusu vardır. Bu nedenle bu sahnede, genç dansçılarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Ben de elimden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyorum. Güzel güzel dans ediyorlar. Türk balesi çok güzel dansçılar getiriyor arka arkaya. Benim için önemli olan her şey sanatta var. İki karakteri oynamak benim için çok önemliydi. Eser, gerek İngiltere gerekse Rusya'da çok oynadığı için ve çok değerli dansçılarla çalıştım. İfadeler ve tekniği bir araya getiren ve sizi muhteşem bir dünyaya çağıran bir eserdir. 'Kuğu Gölü' ustalığın da başlangıcıdır. Biraz geç oturur ama dansçıyı çok doyurur" şeklinde konuştu.

"Meriç Sümen'le çalışmak büyüleyici"

Meriç Sümen'den ders aldığı için ve yönlendirmesiyle hazırlandığı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen yeni Kuğu Özge Onat, "Çok büyük bir sorumluluk ama inanılmaz keyifli. Bir bale sanatçısının oynayabileceği en muhteşem eser. Çünkü aynı eser içerisinde hem iyi hem kötü karakteri canlandırıyor. Çok büyük üstatlarla çalışıyor olmamız büyük bir şans. İlk defa bu kadar büyük bir rolü canlandırıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bence bütün bale sanatçılarının hayalini süsler 'Kuğu Gölü' çünkü en üstteki eserdir. Meriç Sümen'le çalışmak büyüleyici. Çünkü o büyüleyici bir sanatçıydı. Gerçekten izlerken bile tüylerinizi diken diken eden inanılmaz bir aurası ve inanılmaz bilgisi var ve bizlere aktardığı için çok şanslıyız" diyerek sözü partneri İlhan Durgut'a bıraktı. Durgut ise; "Biz kendimizi çok şanslı ve özel hissediyoruz. Biz çok mutluyuz Meriç Sümen'in burada bizimle beraber provalara girmesinden dolayı. Heyecan yaratıyor. Rolün önemi ve değeri çok büyük" diye konuştu.