Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)
1 saat önce
Kurtuluş Savaşına ait görüntüler Cephede çatışan askerler Kadınların kağnı ile cepheye mühimmat taşıması Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:51 Kaynak: AA
Kurtuluş Savaşına ait görüntüler
Cephede çatışan askerler
Kadınların kağnı ile cepheye mühimmat taşıması Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)
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