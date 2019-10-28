Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)
Son Dakika Güncel Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)

1 saat önce

Kurtuluş Savaşına ait görüntüler Cephede çatışan askerler Kadınların kağnı ile cepheye mühimmat taşıması Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)

Kurtuluş Savaşına ait görüntüler

Cephede çatışan askerler

Kadınların kağnı ile cepheye mühimmat taşıması Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (1)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:51 Kaynak: AA
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