Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)
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Kurtuluş savaşına ait görüntüler Askerin cephede çarpışması Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul görüntüleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:23 Kaynak: AA
Kurtuluş savaşına ait görüntüler
Askerin cephede çarpışması
Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması
Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul görüntüleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)
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