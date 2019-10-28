Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)
Son Dakika Güncel Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)

1 saat önce

Kurtuluş savaşına ait görüntüler Askerin cephede çarpışması Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul görüntüleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)

Kurtuluş savaşına ait görüntüler

Askerin cephede çarpışması

Mustafa Kemal Atatürk'ün vatandaşları selamlaması

Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul görüntüleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (2)

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:23 Kaynak: AA
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