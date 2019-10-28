Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)
1 saat önce
Milli mücadelenin ardından halkın sevinç gösterileri Çarşı pazardaki hareketlilik Çalışan insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:06 Kaynak: AA
Milli mücadelenin ardından halkın sevinç gösterileri
Çarşı pazardaki hareketlilik
Çalışan insanlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma
Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs. alanlarında gerçekleştirilen yatırımlardan görüntüler Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)
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