Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)
Son Dakika Güncel Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)

1 saat önce

Milli mücadelenin ardından halkın sevinç gösterileri Çarşı pazardaki hareketlilik Çalışan insanlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs.

Milli mücadelenin ardından halkın sevinç gösterileri

Çarşı pazardaki hareketlilik

Çalışan insanlar

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kuruluşunun 10 yılında yaptığı konuşma

Bilim, sanayi, sanat, eğitim, tarım vs. alanlarında gerçekleştirilen yatırımlardan görüntüler Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait arşiv görüntüler (4)

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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