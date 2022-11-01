AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi! Ayasofya imamıyla yaşadığı polemik akıllara geldi - Son Dakika
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AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi! Ayasofya imamıyla yaşadığı polemik akıllara geldi

01.11.2022 10:13

Cumhuriyetle ilgili çıkışıyla tepki çeken ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi. Zengin'in adı geçtiğimiz aylarda sık sık yaptığı paylaşımlarla olay yaratan eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın'a tepki vermesiyle gündeme gelmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde bir kitap fuarında, "Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanmış ve tepkilerin odağına oturmuştu. Ünal'a kendi partisi ve MHP dahil olmak üzere pek çok siyasi partiden tepki gelmişti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Ünal, dün AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini bıraktığı açıklayarak, "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

YERİNE ÖZLEM ZENGİN GETİRİLDİ

AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi. Temmuz 2018-Mart 2021 arasında da aynı görevi yürüten Zengin, Ünal'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi: "Uzun yıllardır partimizde birlikte görev yaptığımız 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Kahramanmaraş Milletvekilimiz Mahir Ünal'a hizmetleri, emekleri için teşekkür ediyorum. AK Parti Grubumuzda hep birlikte Milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz"

İyi dileklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkürlerini sunan zengin, "Genel Merkez'den AK Parti Grubuna… Milletimiz, Meclisimiz, Ülkemiz için çalışmaya devam. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, MYK ve MKYK Üyelerimize, Milletvekillerimize, dualarını iyi dileklerini ileten bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AYASOFYA İMAMI BOYNUKALIN'LA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Zengin ismi geçtiğimiz aylarda Ayasofya Camii imamlığından istifa eden Mehmet Boynukalın'la yaşadığı polmeikle gündeme gelmişti. O zaman Ayasofya imamı olan Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Zengin de bunu eleştirip, "Bu paylaşımı yanlış buluyorum. Ayasofya Cami İmamı, böyle bir konuda tweet atmamalı. Kadın - erkek meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü artıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum" demişti.

"AYASOFYA'NIN ÖZGÜRLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gündem yaratan sözleri sonrasında Boynukalın imamlıktan istifa etmişti. Zengin'e ise bir programda Boynukalın'ın istifa etmesinde herhangi bir rolü olmadığı sorulmuştu. Zengin buna, "Dahlim yok ama Ayasofya'nın özgürleştiğini düşünüyorum. Ayasofya kimsenin sıfatı değil. Tek başına, müstakil" sözleriyle yanıt vermişti.

Bu açıklamaya tepki gösteren Boynukalın ise "İslam ibadet ve hukukuyla hayatımıza sirayet etmediği sürece Ayasofya tam manasıyla özgürlüğüne kavuşamaz. Ama açılması bu yönde bir adımdır inşallah. Meselemiz şahsi değil. Allah hidayet versin" demişti.

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Son Dakika Güncel AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi! Ayasofya imamıyla yaşadığı polemik akıllara geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi! Ayasofya imamıyla yaşadığı polemik akıllara geldi - Son Dakika
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