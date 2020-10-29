Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı - Son Dakika

Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan Mehmet Bozdalı, cumhuriyetin ilk yıllarındaki anılarını, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'ya anlattı.

Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, cumhuriyetin ilk yıllarına tanık olduğunu bildiği 98 yaşındaki Mehmet Dede'yi evinde ziyaret etti.

Kedisini ziyarete gelinmesinden memnuniyet duyan Mehmet Dede, "İnsanlar bir başkaydı insanlar. Vicdan vardı, hal hatır sorarlardı. Komşu komşuyu arardı. Şimdi hiçbir şey yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Herkes kendi nefsine hizmet eder hale gelmiş. Yaşım 97 ama siz 98 deyin. " dedi.

AK Parti Edremit ilçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Şimdi Cumhuriyet Bayramımızda, cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dedemizi ziyaret ettik. Halini hatırını sorduk" dedi.

Ziyarette Cumhuriyet ile yaşıt Mehmet Dedeye Ekrem Umutlu tekerlekli sandalye hediye etti.