Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı - Son Dakika

Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı

29.10.2020 23:48

Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan Mehmet Bozdalı, cumhuriyetin ilk yıllarındaki anılarını, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'ya anlattı.

Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit İlçesi'nde Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yaşta olan Mehmet Bozdalı, cumhuriyetin ilk yıllarındaki anılarını, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'ya anlattı.

Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, cumhuriyetin ilk yıllarına tanık olduğunu bildiği 98 yaşındaki Mehmet Dede'yi evinde ziyaret etti.

Kedisini ziyarete gelinmesinden memnuniyet duyan Mehmet Dede, "İnsanlar bir başkaydı insanlar. Vicdan vardı, hal hatır sorarlardı. Komşu komşuyu arardı. Şimdi hiçbir şey yok. Herkes kendi derdine düşmüş. Herkes kendi nefsine hizmet eder hale gelmiş. Yaşım 97 ama siz 98 deyin. " dedi.

AK Parti Edremit ilçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Şimdi Cumhuriyet Bayramımızda, cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dedemizi ziyaret ettik. Halini hatırını sorduk" dedi.

Ziyarette Cumhuriyet ile yaşıt Mehmet Dedeye Ekrem Umutlu tekerlekli sandalye hediye etti.

Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı
Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı
Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı
Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı
Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı
Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı
Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı
Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı
Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı

Cumhuriyet, Balıkesir, AK Parti, Edremit, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor
İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi         
23:57
Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı         
23:22
Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü         
23:00
Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı         
22:01
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde         
21:33
Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor         
20:51
Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı         
20:41
"Ronaldo'yu asla geri çevirmem" sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun         
20:23
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 00:32:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhuriyetle yaşıt olan Mehmet Dede, Cumhuriyetin ilk yıllarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei