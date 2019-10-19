Cumhuriyetle yaşıt öğretmen hayatını kaybetti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan 1923 doğumlu emekli öğretmen Rıza Özen 96 yaşında hayatını kaybetti.



Göreve 1947 yılında eğitmen olarak Sarıdayı köyünde başlayan Özen, 29 yıl 5 aylık öğretmenlik görevinin sonunda emekli oldu.

Özen, emekli olduktan 41 yıl sonra yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti.



Özen, 2017 24 Kasım Öğretmenler gününde Anadolu Ajansın tarafından yapılan özel haberde, "Atatürk trenle Ankara'dan İstanbul'a giderken Karaköy istasyonunda durmuştu. Burada onu görmek nasip oldu. Biz ona el salladık, o da bizlere el salladı" diyerek röportaj vermişti.



Özen'in cenazesi cumartesi günü öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pazaryeri ilçe kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye yetiştirdiği yüzlerce öğrenci, sevenleri ve yakınları katıldı.