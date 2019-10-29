Son Dakika Haberleri: Cumhuriyetle yaşıt Uzundere Karakucak Güreşleri yapıldı
Son Dakika Spor Cumhuriyetle yaşıt Uzundere Karakucak Güreşleri yapıldı

Cumhuriyetle yaşıt Uzundere Karakucak Güreşleri yapıldı

1 saat önce

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar geleneksel olarak düzenlenen uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri yapıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar geleneksel olarak düzenlenen uluslararası Uzundere Karakucak Güreşleri yapıldı.

İlçe merkezindeki alanda 15 ayrı kategoride yapılan güreşlere, Türkiye'nin yanı sıra Acara Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Tataristan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan 300 sporcu katıldı.

Kura çekiminin ardından yıldızlar kategorisiyle başlayan güreşlerin büyükler kategorisinde, sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Aralarında dünya şampiyonu olan güreşcilerin de katıldığı şampiyonaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başpehlivanlık kategorisinde Gürcü Giorgi Meşvildişviliz, Türk güreşci Hüseyin Civelek'i yenerek birinci oldu.

Güreşlerde, dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları törenle verildi.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet ile yaşıt etkinliklerin bayram coşkusuyla yapıldığını söyledi.

Uluslararası güreş etkinliğine ev sahipliği yapmanın kendilerine onur verdiğini belirten Aktoprak, "Cumhuriyetimizin kutlama etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar yapıyoruz. Karakucak güreşleri de bunlardan sadece bir tanesi. Bugünü coşkuyla, bayram tadında geçirmek için uluslararası karakucak güreşlerini düzenledik. Bizler nefes alıp verdikçe, Cumhuriyet var oldukça bugüne yakışır etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhuriyetle yaşıt Uzundere Karakucak Güreşleri yapıldı

Özbekistan, Uzundere, Türkiye, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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