Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a ayrı ayrı partilerin birleşerek ittifak yaptığı hatırlatılarak"50+1'den geri dönülmesi söz konusu mu?" diye soruldu.
Erdoğan, şöyle yanıt verdi: "Böyle bir yapılanmaya, böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Buradaki 50 +1 oran itibariyle 50 +1 değil. Yüzde 50 +1 oy demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir.
Bu adım karşılık bulursa, Anayasa değişikliği getiriyor. Olmaması için neden yok. Böyle bir adım atılırsa taraftarım. Bir netice alırsak seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, kolay olacaktır."
Son Dakika › Güncel › Cumhuurbaşkanı Erdoğan'dan '50+1'den geri dönülmesi söz konusu mu?' sorusuna yanıt: Seçimden sonra böyle bir adım atılabilir - Son Dakika