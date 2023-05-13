Cumhuurbaşkanı Erdoğan'dan "50+1'den geri dönülmesi söz konusu mu?" sorusuna yanıt: Seçimden sonra böyle bir adım atılabilir - Son Dakika
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Cumhuurbaşkanı Erdoğan'dan "50+1'den geri dönülmesi söz konusu mu?" sorusuna yanıt: Seçimden sonra böyle bir adım atılabilir

13.05.2023 00:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında "50+1'den geri dönülmesi söz konusu mu?" diye soruldu. Yanıt veren Erdoğan, "Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Bu adım karşılık bulursa, Anayasa değişikliği getiriyor. Olmaması için neden yok. Böyle bir adım atılırsa taraftarım. Bir netice alırsak seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, kolay olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a ayrı ayrı partilerin birleşerek ittifak yaptığı hatırlatılarak"50+1'den geri dönülmesi söz konusu mu?" diye soruldu.

"SEÇİMDEN SONRA BÖYLE BİR ADIM ATILABİLİR"

Erdoğan, şöyle yanıt verdi: "Böyle bir yapılanmaya, böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Buradaki 50 +1 oran itibariyle 50 +1 değil. Yüzde 50 +1 oy demek. Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir.

"BÖYLE BİR ADIM ATILIRSA TARAFTARIM"

Bu adım karşılık bulursa, Anayasa değişikliği getiriyor. Olmaması için neden yok. Böyle bir adım atılırsa taraftarım. Bir netice alırsak seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, kolay olacaktır."

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Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuurbaşkanı Erdoğan'dan '50+1'den geri dönülmesi söz konusu mu?' sorusuna yanıt: Seçimden sonra böyle bir adım atılabilir - Son Dakika


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