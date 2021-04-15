Cümlesini yarıda bırakıp elini kalbine götürdü! CHP'li eski milletvekili canlı yayında fenalaştı - Son Dakika

CHP'de 23. dönem milletvekili olarak yer alan Çetin Soysal, Hande Aydemir'in sunduğu "Gün Biterken" programına konuk oldu. Yayın sırasında sunucu, Çetin Soysal ve iki diğer konuk gündeme ilişkin konuları masaya yatırıp tek tek değerlendirmelerde bulundu.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

Siyaset gündeminin son zamanlardaki popüler konusu olan 128 milyar doların konuşulduğu sırada söz alan Soysal, bir ara cümlesini yarım bırakıp elini kalbine götürdü. Sunucunun "İyi misiniz?" sorusuna "Yok, değilim" diyen Soysal bu sefer de iki eliyle kravatını çözmeye çalıştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Diğer konuklar da panikleyip ayağa kalkarken sunucu, "Kısa bir reklama gidelim" dedi. Programa ara verildi. Çetin Soysal'a gerekli müdahale yapılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Soysal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.