Son Dakika Haberleri: Çumra Belediye Başkanı Oflaz'ın ziyaretleri devam ediyor
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Çumra Belediye Başkanı Oflaz'ın ziyaretleri devam ediyor

3 saat önce

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, ilçede ikamet eden ve hac vazifelerini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Çumra Belediye Başkanı Oflaz'ın ziyaretleri devam ediyor, System.String[]

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, ilçede ikamet eden ve hac vazifelerini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet ederek onların kutsal topraklardaki hac ibadetlerinde yaşadıkları anıları dinleyen Oflaz, bu kutlu yolculuğun ve ibadetlerin tüm Müslümanlara nasip olması dileğinde bulundu.

Oflaz, "Hac vazifesini tamamlayan hemşehrilerimizi ziyaret ederek, kutsal topraklarda yaşadığı o güzellikleri kendilerinden dinliyoruz. Yüce Allah bu kutsal görevi yerine getirmeyi herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Halit Oflaz, Çumra, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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