Son Dakika Haberleri: Çumra Belediyesi ailesi piknikte buluştu
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Çumra Belediyesi ailesi piknikte buluştu

1 saat önce

Çumra Belediyesi tarafından birlik ve dayanışma etkinliği çerçevesinde düzenlenen piknikte, belediye çalışanları aileleri ile birlikte eğlendi.

Çumra Belediyesi ailesi piknikte buluştu, System.String[]
Çumra Belediyesi tarafından birlik ve dayanışma etkinliği çerçevesinde düzenlenen piknikte, belediye çalışanları aileleri ile birlikte eğlendi.
Güneysınır Akkışla yaylasında yapılan pikniğe, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ile birlikte belediye çalışanları ve aileleri katıldı.
Çeşitli yarışmalar ve aktivitelerin gerçekleştirildiği piknikte çocuklara hediyeler verildi.
Başkan Oflaz, yaptığı konuşmada, belediye personelleri ve aileleri arasında kaynaşma, birlik ve dayanışma dolayısıyla düzenlenen etkinliğin önemine değindi.
Çumra'da bu tür programları tüm birimlerde çalışan personelleri ile dayanışma içerisinde arttıracaklarını belirten Oflaz, şunları kaydetti:
"Biz büyük ve güzel bir aileyiz. Personellerimiz ve ailelerimiz ile muhteşem bir gün geçirdik. Birlik ve dayanışma etkinliğimizde çeşitli yarışmalarla güzel anlara tanık olduk. Ailelerimiz ve personellerimiz arasında oluşan bu güzel görüntüler bizleri son derece memnun etti. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin hep birlikte Çumramıza güzel hizmetler vermeyi nasip eylesin.
Bu güzel günü bizlere yaşatan çalışma arkadaşlarıma ve siz ailelerimize teşekkür ediyorum. Çumra Belediyesi ailesi olarak daha güzel buluşmalar yaşayacağımız günler olacak inşallah."
Çumra Belediyesi, Güneysınır, Akkışla, Çumra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:48 Kaynak: AA
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