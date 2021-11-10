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Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı - Son Dakika

Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı

10.11.2021 10:17
Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı

KONYA (AA) Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, belediye ekiplerinin gece gündüz sahada çalışması ile 100 kilometre asfalt hedeflerinin üzerine çıktıklarını bildirdi.

KONYA (AA) Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, belediye ekiplerinin gece gündüz sahada çalışması ile 100 kilometre asfalt hedeflerinin üzerine çıktıklarını bildirdi.

Başkan Candan, yaptığı yazılı açıklamada, daha modern bir Çumra hedefiyle vatandaşların çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

2021 yılı asfalt sezonda 110 kilometre asfalt serimi yaptıklarını ifade eden Candan, şunları kaydetti:

"2021'de asfalt için 100 kilometre hedef koymuştuk. Bu kapsamda ekiplerimiz gece gündüz sahada çalıştı ve asfalt hedefimizin de üzerine çıkmış olduk. İlçe genelinde altyapısı tamamlanmış yerlerde yeni yol yapımı, bakımı, onarımı, asfaltlaması, park yol yapımı, kilitli parke, tretuvar ve bordür çalışmalarımızla hemşerilerimizin hizmetinde olduk. 53 mahallemiz ile geniş bir coğrafyaya hizmet götürüyoruz. Amacımız, ilçemizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her hemşerimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. 2021'de olduğu gibi 2022'de de halkımızın güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcayacağız. Gayretle Çumra'mızın ulaşım standartlarını yükseltmek için yaptığımız çalışmalarda desteklerini bizden esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı
Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı
Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı
Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı
Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı

Hisarcık, Konya, Çumra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çumra Belediyesi bu sezon asfalt hedeflerinin üzerine çıktı - Son Dakika


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