Çumra'da asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çumra'daki Menekçe Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra Belediyesi ve KOSKİ tarafından tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt seriminin de başlamasıyla Menekşe Caddesi'nin ilçe için prestij caddeye dönüşeceğini söyledi.

Caddenin kısa sürede hizmete açılacağını belirten Candan, desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

Candan, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Menekşe Caddesi'nde, sıcak asfalt çalışması öncesinde Belediyemiz tarafından kilitli parke taşlarının sökülmesi ve KOSKİ ekiplerince su şebekesinin tamir ve ıslahı ile ilgili çalışmaları tamamlandı. Titizlikle sürdürülen çalışmaların sonunda sağlam altyapısı ve sıcak asfaltı ile Çumra'mız bir prestij cadde daha kazanacak. Asfalt sezonu içerisinde Büyükşehir Belediyemiz ile sağladığımız koordinasyon ile ortaya çıkan hizmet verimliliği, ilçemizin ihtiyaç duyulan her yoluna yansıdı. Gayretle Çumra'mızın ulaşım standartlarını yükseltmek için yaptığımız çalışmalarda desteklerini bizden esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sıcak asfalt çalışması sonucu yeni bir yüze ve kaliteye sahip olacak olan bu yolumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."