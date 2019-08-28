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Çumra'da belediyenin yol asfaltlama çalışmaları

1 saat önce

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, ilçede devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Çumra'da belediyenin yol asfaltlama çalışmaları, System.String[]

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, ilçede devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlçemizin bir çok noktasında kapsamlı olarak gerçekleştirdiğimiz yol ve asfaltlama çalışmalarımız, asfalt sezonun başladığı zamandan bu yana ekiplerimizin gayretleri ile devam ediyor. Çalışmalarımız dahilinde bozulan ve ulaşımı zorlaştıran bölgelerde hemşehrilerimize güvenli bir ulaşım sağlaması için gayret ediyoruz. Mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda bozulan, deforme olan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz tarafından asfaltlanan yollar daha güzel ve kullanışlı olacak. Bu faaliyetleri sürdürürkende tabi ki tüm ekiplerimizle gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Sezon bitmeden daha fazla alanı asfalt yapabilmek için tüm ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışacağız."

Halit Oflaz, Çumra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:36 Kaynak: AA
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