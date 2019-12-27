Çumra'da "Bilinçli Aile, Duyarlı Genç" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çumra'da 'Bilinçli Aile, Duyarlı Genç' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

Çumra'da "Bilinçli Aile, Duyarlı Genç" konulu konferans düzenlendi

6 saat önce

Çumra Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen "Bilinçli Aile, Duyarlı Genç" konulu konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çumra'da

Çumra Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen "Bilinçli Aile, Duyarlı Genç" konulu konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimci - Yazar Sıtkı Aslanhan'ın konuşmacı olduğu konferansta aileler ve çocuklar arasındaki ilişkileri anlatıldı.


Aslanhan, toplumda anne ve babaların çocukları konusunda daha bilinçli olmaları sayesinde gelecekte daha duyarlı bir gençliğin olu?masına zemin hazırlayacağını belirterek, ailelerin yanlış tutum ve davranı?ları nedeniyle çocuklarla ilgili olarak birçok olumsuzluk ya?andığını, bu olumsuzlukların ya?anmaması için daha duyarlı davranılması gerektiğini söyledi.

Etkinlikte konuşan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz da "Aile bu dünyadaki tek servetimizdir. Aile toplumun temel taşı ve kökünü ifade eder. Böylesine önemli bir konuda bir program düzenleyerek halkımızın bilinçlenmesini istedik. Kültürel değerlerimizi yıpratıcı birçok faktörün çoğaldığı bu yüzyılda bu sorunları yoğun katılımın olduğu bir platforma taşımanın, kıymetli ve saygın katılımcılarımız nezdinde bir farkındalık oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Konferans sonrası yazar Aslanhan kitaplarını imzaladı.


Programa, Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, İlçe Jandarma Komutanı Halil İşler, İlçe Emniyet Müdürü Habip Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız ve vatandaşlar katıldı.

Çumra Belediyesi, Çumra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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