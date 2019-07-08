Son Dakika Haberleri: Çumra'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı
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Çumra'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

58 dakika önce

Çumra ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Çumra'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]
Çumra ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Çumra'da bir evin çatısında 2 gündür yaralı halde kurtarılmayı bekleyen şahine vatandaştan gelen ihbar üzerine Çumra Belediyesi Zabıta ve Sokak Hayvanları Rehabilite ekiplerince müdahale edildi.
Müdahale ile bulunduğu yerden kurtarılan şahin, ardından belediye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.
Şahinin kanadından yara aldığı tespit edildi. Yaralı şahin, tedavisi gerçekleştirilmek üzere belediye ekiplerince Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:51 Kaynak: AA
Çumra Belediyesi, Çumra, Güncel
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