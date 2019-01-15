Çumra'da Etkili Rüzgar Demir Tabelayı Devirdi
7 dakika önce
Çumra'da sağanak sonrası etkili olan rüzgar hasara neden oldu.
Çumra'da sağanak sonrası etkili olan rüzgar hasara neden oldu.
Çumra - Kaşınhanı kara yolu üzerinde bulunan büyük demirden tabela şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrildi.
Tabelanın devrildiği sırada yoldan araç ve yayanın geçiyor olmaması olası bir faciayı önledi.
Kara yolları ekiplerinin, yola devrilen tabelayı kaldırılması sırasında trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:17 Kaynak: AA
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