Çumra'da gençler sporla korunacak - Son Dakika
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Çumra'da gençler sporla korunacak

7 saat önce

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ve beraberindeki heyet, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ı makamında ziyaret etti.

Çumra'da gençler sporla korunacak, System.String[]

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ve beraberindeki heyet, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilme konusunda sporun önemine dikkat çekildi


Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ı ziyaret eden TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ve beraberindeki heyet, Konya sporunu ileriye taşıma adına görüş alışverişinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda geçen toplantıda gençlerin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hususunda fikir birliğine varıldı. TÜFAD Konya Şubesi yönetiminden Yakup Denizler, Fikret Tansal, Ali Rıza Özen ve Mümin Duru'nun da hazır bulunduğu toplantıda Çumra Belediye Başkanı Oflaz'a günün anısına tablo hediye edildi.


Toplantıda konuşan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, "Her yaştan bireye spor yapma imkanı sağlayarak kötü ortamlardan uzak tutmanın ötesinde fiziksel ve ruhsal olarak gelişimlerine katkı sunarak toplumumuza yararlı bireyler olmalarını arzuluyoruz. Bu nedenle sportif faaliyetlerimizi Çumra'nın sosyal yapısının çimentosu olarak görüyor her türlü desteği vermenin görevimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.


Çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Oflaz, Torku'nun Çumra'ya yatırımlarının ilçe ekonomisi ve sosyal yapısına büyük katkı sağladığını belirtirken, "Bu konuda Çumra insanı gibi bizler de Recep Konuk başkanımıza minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.


TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ise "Çumra, kısa zamanda çok büyük dönüşüm ve gelişim yaşadı. Bu konuda Çumra Şeker fabrikasının varlığının önemi büyük oldu. Recep Konuk başkan ile başlayan ekonomik ve sportif çalışmaların rolü büyüktür. Çumra'nın yıllardır spora verdiği önemi ve desteği yakından takip ediyoruz. Çumra insanının spora ilgisi ile verdiği desteği yakından bilenlerdenim. Bu nedenle verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür etmek isterim. Çumra mevcut potansiyeli ile çok daha büyük hedefleri koyacak ve bunu başaracak güçte olduğunu biliyorum" diye konuştu. - KONYA

İsmet Karababa, Halit Oflaz, Konya, Çumra, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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