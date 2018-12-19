Son Dakika Haberleri: Çumra'da "Gençlik Söyleşileri" Devam Ediyor

Çumra'da "Gençlik Söyleşileri" Devam Ediyor

2 saat önce

Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim gören lise 12. sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon seminerleri devam ediyor.

Çumra'da
Çumra Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede eğitim gören lise 12. sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon seminerleri devam ediyor.

Çumra'da belirli aralıklarla gerçekleştirilen "Gençlik Söyleşileri" isimli programların bu defaki konuğu "düşünce ve aile koçu" Münir Arıkan oldu.

Çumra Belediye Düğün ve Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, 12. sınıf lise öğrencilerinden oluşan 600 öğrencinin yanı sıra ilçe protokolü de katıldı.

Arıkan, gençlere yol gösterme ve onların geleceğe hazırlanmaları noktasında önemli bilgiler paylaştı.

Gençlerin büyük ilgiyle takip ettiği program sonunda Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Münir Arıkan'a bir tablo hediye etti ve kendisini tekrar Çumra'da misafir etmenin sözünü aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:12 Kaynak: AA

Münir Arıkan, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çumra, Güncel
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