Çumra'da sosyal yardım platformu oluşturulacak - Son Dakika

Çumra Belediyesi, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir komisyonla ihtiyaç sahibi aileler için kapsamlı çalışma gerçekleştiriliyor.

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, gazetecilere yaptığı açıklamda, ilçede ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımın ulaşımı için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi aileler için online yazılım üzerinden sosyal yardım platformu oluşturacaklarını aktaran Candan, şunları kaydetti:

" Özellikle ülke olarak içerisinde bulunduğumu pandemi döneminde sosyal yardımlaşmanın önemi daha arttı. Bu kapsamda ilçemizde yaşayan durumu olmayan ailelerimizin daha kolay bir şekilde tespit edilmesi ve bu ailelerimize yapılacak yardımın ve hizmet modelinin belirlenmesini sağlamak için online bir yazılım olan 'Çumra Sosyal Yardım Platformu' adında yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz."