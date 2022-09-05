Çumra Tarım Bayramı'nın ardından - Son Dakika
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Çumra Tarım Bayramı'nın ardından

05.09.2022 11:50
Çumra Tarım Bayramı'nın ardından

Çumra'da uzun bir aradan sonra bu yıl tekrar düzenlenen Çumra Çatalhöyük Tarım Bayramı, ilçe halkı ve esnafının yanında, dışardan gelen ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gördü.

Çumra'da uzun bir aradan sonra bu yıl tekrar düzenlenen Çumra Çatalhöyük Tarım Bayramı, ilçe halkı ve esnafının yanında, dışardan gelen ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gördü.

Çumra Belediyesi tarafından geçmiş yıllarda ilçede düzenlenmesine rağmen bir süredir ara verilen Tarım Bayramı'nın bu sene yeniden yapılması ilçede memnuniyetle karşılandı.

Düzenlenen etkinlikte çiftçi memleketi olarak bilinen ilçenin tarım ürünlerinden başta Çumra kavunu olmak üzere, şeker pancarı, kabak, mısır gibi ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Üç gün devam eden etkinlikler kapsamında, zirai ürünler, tarım araçları ve yerel tarım ürünlerinin yer aldığı stantlar geniş bir fuar alanında sergilendi, çiftçilerin yetiştirdikleri Çumra'ya has yerel tarım ürünleri farklı kategorilerde yarıştı.

Programın açılışında konuşan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, katkılarından dolayı ilçe halkı ve esnaflara teşekkür ederek, gelecek yıl daha fazla katılımcının yer alacağı bir Tarım Bayramı yapmayı planladıklarını söyledi.

Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ebubekir Çam, MHP Çumra İlçe Başkanı Recep Yıldırım, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri muhtarlar, daire amirleri ve meclis üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Konya, Çumra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çumra Tarım Bayramı'nın ardından - Son Dakika

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