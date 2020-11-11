Çumra'da yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çumra'da yol çalışmaları devam ediyor

11.11.2020 12:09
Çumra'da yol çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesinde belediyenin yol bakım, onarım ve ıslah çalışmaları nedeniyle ilçe şantiye alanına döndü.

Konya'nın Çumra ilçesinde belediyenin yol bakım, onarım ve ıslah çalışmaları nedeniyle ilçe şantiye alanına döndü.

İlçenin cadde ve sokaklarındaki ıslah çalışmaları aralıksız sürerken ana ve ara caddelerde belediye ekipleri asvaltlama ve kilitli parke taşı döşeme işlemi yürütüyor.

Pandemi döneminde hizmetlerini aksatmadan yürütmeye çalışan belediye ekipleri, elverişsiz hava şartları ve diğer nedenlerle bozulan sokaklarda yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Recep Candan, belediyenin tüm imkanlarıyla ilçe sakinlerinin rahatlığı için çalıştığını aktardı.

2020 yılı yatırım programı dahilinde verimli bir sezon geçirdiklerini dile getiren Candan, şöyle devam etti:

"İlçemizin tüm cadde ve sokaklarını güzelleştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için de elimizden gelen tüm imkanlarımızı hemşehrilerimiz için seferber ediyoruz ve imkanlar dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmet ve projelerimiz ile yeni bir dönüşüme hazırlanan Çumra'da mevsim şartları ağırlaşmadan yol çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan noktalara hızlıca müdahale ediyor, cadde ve sokaklarımızın modern bir görünüme kavuşması için çaba sarf ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için araçlarımızla kontak kapatmadan çalışıyoruz, çalışamaya da devam edeceğiz."

Çalışmaların hava şartları müsaade ettiği süreceğini kaydeden Candan, "İlçemizde sezon boyunca toplamda 56 kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Bunun yanında ilçe merkezimizde de yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. İhtiyaç duyulan alanları daha modern bir görünüme kavuşturmak adına Çumra'yı adeta bir şantiye alanına çevirdik." ifadesini kullandı.

Döşeme, Konya, Çumra, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çumra'da yol çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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