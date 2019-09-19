Son Dakika Haberleri: Çumra'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
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Çumra'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

1 saat önce

Çumra Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerini denetledi.

Çumra'da zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi, System.String[]

Çumra Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçede eğitim veren okulların kantinlerini denetledi.

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla Çumra Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de okul kantinlerini denetleyerek, yönetmeliğe uygunluğunu kontrol etti.

Ekipler denetimlerde uyulması gereken kurallar hakkında kantin yöneticileri ile çalışanlarını da ayrıca bilgilendirdi.

Kontrollerde kantinlerin çalıştırma ruhsatları kontrol edilirken, gıda maddelerinin sağlık koşullarını uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri incelendi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, okul kantinlerinde ki denetimlerin titizlikle yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sağlığı bizim her zaman önceliğimizdir. Onlar eğitimlerine devam ederken bizlerde beslenme ihtiyaçlarını gördükleri okul kantinlerinde gereken denetimleri büyük önem göstererek yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz okul kantinlerinde yönetmeliğe uygun şekilde faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığına dair incelemelerini geniş kapsamlı sürdürüyorlar. Öğrencilerimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimizi düzenli olarak gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. İncelemelerimizde kriterleri uygulayan kantincilerimize insan sağlığına göstermiş olduğu önemden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum."

Zabıta, Çumra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:38 Kaynak: AA
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