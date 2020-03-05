Çumra'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
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Çumra'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtta kalan üniversite öğrencileri ve Çumra Gençlik Merkezi mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla etkinlik düzenleyerek tek yürek oldu.

Çumra'dan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek, System.String[]

Konya'nın Çumra ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtta kalan üniversite öğrencileri ve Çumra Gençlik Merkezi mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla etkinlik düzenleyerek tek yürek oldu.


Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Çumra Yurt Müdürlüğü ve Çumra Gençlik Merkezinden öğrenciler, çalışanlar ve gönüllülerin katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, yurt bahçesinde öğrenciler ve çalışanlar ile gönüllüler telefonlarının ışıklarıyla birlikte Türk Bayrağı açtı, İstiklal Marşı okudu. Etkinlikle ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımda da, "Aklımız, kalbimiz her an Mehmetçiklerde. Rabbim, yar ve yardımcıları olsun. Biz bu ülkenin gençleri olarak her zaman Mehmetçiklerimizin yanındayız. Kanlarıyla bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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