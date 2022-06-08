Çumra ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Çumra ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

08.06.2022 23:03

Konya'nın Çumra ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Konya'nın Çumra ilçesinde şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Sağanağın aralıklarla devam ettiği ilçede, öğleden sonra dolu görüldü.

İlçe merkezi ile kırsaldaki bazı ekili alanlarda yağış nedeniyle zarar meydana geldi, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yağmur ve doludan korunmak için çaba gösterdi.

İlçedeki bazı çiftçiler, yağışın ardından dolunun zarar verdiği tarım arazilerini kontrol etti.

Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem Şen, yaptığı açıklamada, dolunun ceviz büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Dolunun, mısır, buğday ve arpa gibi ürünlere zarar verebileceğini belirten Şen, "Yağış yaklaşık 8 dakika sürdü. Tüm çiftçilerimize telefonla ulaştık. Saha incelemesinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Çumra ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Çumra ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Çumra ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
Çumra ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Konya, Çumra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çumra ilçesinde dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

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