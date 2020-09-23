Çumra'da musluklardan memba suyu akıyor - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra'da musluklardan Mavi Tünel'den gelen memba suyunun aktığını söyledi.

Altay, Çumra'da belediyesi ziyaretinde, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan'a başarı diledi.

Seçme Mahallesi'ndeki kurdukları tesise gelen Torosların memba suyunun Konya merkezin ardından artık Çumra'nın musluklarından akmaya başladığını anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Önce İçeri Çumra'da kullanılan suyumuz dün itibariyle Çumra merkez mahalleleri ile Alibeyhüyüğü ve Beylerce Mahallelerimizde kullanılmaya başlandı. Artık Çumra'da da musluklarımızdan memba suyu kalitesinde içme suyu akıyor. Çumramıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Çumramıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

Çumra Belediye Başkanı Recep Candan ise Çumra Ovası'nın 100 yıllık rüyası olan Mavi Tünel Projesi'nin gerçekleştiğini anımsatarak, "Çumramız için tarihi bir gün, inşallah daha güzel hizmetleri Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle rahmetli Halit Oflaz kardeşimize Cenabı Hak'tan rahmet niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, daha sonra esnafı ziyaret etti, hayırlı işler temennisinde bulundu.