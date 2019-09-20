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Çumra kavunu Ankara'da

1 saat önce

Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Çumra kavunu gelen ziyaretçilerin ağızlarını tatlandırdı.

Çumra kavunu Ankara'da, System.String[]

Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde Çumra kavunu gelen ziyaretçilerin ağızlarını tatlandırdı.


"Anadolu'dan Dünya'ya" temasıyla bir çok marka ve ürünün tanıtıldığı etkinlikte kendine has aroması ve lezzeti ile ön plana çıkan ürünler arasında yer alan Çumra kavunu, Çumra Belediyesi tarafından tanıtıldı.


Yoğun ilgi gören ürünler arasında yer olan Çumra Belediyesi standı, çok sayıda katılımcı tarafından ziyaret edildi.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Anadolu'dan dünyaya yayılan bir çok ürünün yer aldığı Ankara'da düzenlenen 'Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde' meşhur Çumra kavunumuzun tanıtımını yaptık. Mümbit topraklarımızda üreticilerimizin büyük bir özenle yetiştirdiği eşsiz Çumra kavunumuzun kendine has aroması ve lezzeti ile birlikte yalnızca yurt genelinde değil tüm dünyaya yayılabilmesine büyük önem gösteriyoruz. Kavunumuzun bu platformda ülke ekonomimiz adına ekstra bir katkı sağlayacağının inancı ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çumra Belediyesi, Ankara, Çumra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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