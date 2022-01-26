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Çumralı çiftçiler belediye çalışanlarıyla kar kürüdü - Son Dakika

Çumralı çiftçiler belediye çalışanlarıyla kar kürüdü

26.01.2022 18:21
Çumralı çiftçiler belediye çalışanlarıyla kar kürüdü

Çumra'da ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası kar küreme çalışmaları için seferber olan Çumra Belediyesi personeline ilçedeki çiftçiler de destek oldu.

Çumra'da ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası kar küreme çalışmaları için seferber olan Çumra Belediyesi personeline ilçedeki çiftçiler de destek oldu.

Çumra'da kar yağışı nedeniyle ilçe merkezindeki cadde, sokak ve mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için görevlilerin yol açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çumra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplere çiftçilerde traktörleriyle destek oldu.

Alibeyhüyüğü ve İçeriçumra mahallelerine giderek kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, yardım eden çiftçilere teşekkür etti.

Kar küreme çalışmalarında belediye ve çiftçi dayanışmasının Çumra adına gurur verici olduğunu belirten Başkan Candan, şunları kaydetti:

"Yoğun kar mesaimizde Çumra Belediyesi olarak tüm imkanlarımız ile sahadayız. Birçok mahallemizde çiftçilerimiz traktörleri ve kürekleri ile, kooperatiflerimiz ise araçları ile kar küreme çalışmalarımıza tam destek sağlıyorlar. Normalde kar çalışmalarımız için 30 aracımız var ve bu araçlarımız ile 53 mahallemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Zaman zaman kar yağışının şiddetini arttırması ile hem merkezde hem merkez dışı mahalle yollarımızda sürdürdüğümüz bu çalışmalara tam olarak yetişmekte zorluk yaşayabiliyoruz. Allaha çok şükür çiftçi kardeşlerimiz ve kooperatiflerimiz bu anlamda tüm mahallelerimizde tüm imkanlarını seferber ediyorlar. Bu sayede araç sayımız 300'ü buluyor."

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Fen İşleri Müdürlüğü, Çumra Belediyesi, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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