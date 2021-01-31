BALIKESİR - Cunda Adası'nda tarihi kalıntılara rastlanan arazide kurtarma kazısı başlatıldı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, "Kazı çalışması, gerekli bütün tedbirler alınarak Valiliğimizin koordinasyonu altında kültür varlıkları mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kalıntıların niteliği ve hangi döneme ait olduğu, yapılacak araştırma sonucunda belirlenecek.

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