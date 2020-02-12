Cunda MTAL futbol takımı Ayvalık'ın gururu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Cunda MTAL futbol takımı Ayvalık'ın gururu oldu - Son Dakika Spor

Cunda MTAL futbol takımı Ayvalık'ın gururu oldu

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından biri olan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin futbol takımı, okullar arası futbol turnuvasında Balıkesir ikincisi olarak Türkiye şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazandı.

Cunda MTAL futbol takımı Ayvalık'ın gururu oldu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından biri olan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin futbol takımı, okullar arası futbol turnuvasında Balıkesir ikincisi olarak Türkiye şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazandı.


Balıkesir'de karşılaştığı A. Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi futbol takımını mağlup etmeyi başaran Cunda MTAL Futbol takımı ikinci olmayı başardı. Turnuvanın final karşılaşmalarını Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız birlikte izlediler. Balıkesir ikinciliği kupasını; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın elinden alan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımının antrenörü Öznur Kocabıyık, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye şampiyonası elemelerinde Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Cunda MTAL Okul Müdürü Abdülaziz Yük ise takımdaki oyuncularını karşılaşmalardaki centilmenlikleri ve başarıları nedeniyle yürekten kutladığını ifade etti. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Ayvalık, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:49 Kaynak: İHA
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