Cunda Rahmi M. Koç Müzesi'nde "Ders Saati"
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Rahmi M. Koç Müzesi'nde, İl Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermek amacıyla "Bugün Dersler Müze'de" etkinliği yapılacak.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesindeki Rahmi M. Koç Müzesi'nde, İl Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine destek vermek amacıyla "Bugün Dersler Müze'de" etkinliği yapılacak.
"Müzede Eğitim Projesi" kapsamındaki etkinlikte, çocuklara yaş gruplarına uygun düzenlenen müfredata paralel müze koleksiyonundan seçilen objelerle hazırlanan eğitimler verilecek.
Eğitimlerle her konuda kendine güvenen, çevresiyle barışık, soru sormaktan çekinmeyen, düşünen, öğrenmekten vazgeçmeyen ve ulaştığı bilgiyi etkin bir biçimde kullanabilen üretken bireyler olma yolunda çocukların desteklenmesi hedefleniyor.
Projenin tanıtımı için Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi yöneticisi Zehra Jale, Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı yöneticisi Yasemin Site, Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü yöneticileri ve eğitimcilerinin katılımıyla bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde, müzelerin eğitim amaçlı kullanılmasına ilişkin yapılacak atölye çalışmaları ile ilgili bilgi verildi.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:21 Kaynak: AA
Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak
Oyuncu Seray Sever, Olay Görüntülerle İlgili Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu
Yeni Zelanda'daki Cami Saldırılarının Zanlısı Brenton Tarrant Hakkında Neler Biliniyor?
Son Dakika! Bakan Kurum: 19 Nisan'a Kadar Borcunu Kapatana Yüzde 22 İndirim Yapacağız