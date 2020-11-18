Cunda Uygulama Oteli "Güvenli Turizm Belgesi"ne sahip oldu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bağlı Cunda Uygulama Oteli, Güvenli Turizm Belgesine kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle misafirlerine ve çalışanlarına sağlıklı bir ortam sunmak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından verilen güvenli turizm sertifikasını almaya hak kazanan Cunda Uygulama Otelinin bu başarısı Ayvalık'ta memnuniyetle karşılandı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda Kovid-19'a karşı önlemleri almış ve hijyen kurallarına uygun olması gereken çalışmaları ve personel eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Belgenin, aylık olarak habersiz firma denetimleri sonucunda sürekli olarak yenilendiğini belirten Yük, "Cunda Uygulama Oteli, Türkiye'de bu belgeyi alan ilk uygulama oteli ve ilk resmi kurumu oldu. Bu konuda otelimizin Teknik Müdür Yardımcısı Sayın Umay Kurdoğlu'nun emekleri çok büyük oldu." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise emeği geçen herkese teşekkür etti.