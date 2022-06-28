Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Son Dakika
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Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

28.06.2022 13:34
Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Dün gece rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 30 Haziran Perşembe günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Dün gece rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitiren Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın,  30 Haziran Perşembe günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Beşiktaş'taki evinde dün gece rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitiren usta sanatçısı Cüneyt Arkın'ın (Fahrettin Cüreklibatur) cenaze programı belli oldu.

Buna göre, usta sanatçı Cüneyt Arkın için 30 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Usta oyuncu, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Son dakika haberleri: Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu Son dakika haberleri: Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu Son dakika! Usta Sanatçı Cüneyt Arkın Hayatını Kaybetti Son dakika! Usta Sanatçı Cüneyt Arkın Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cüneyt Arkın, 30 Haziran Perşembe Günü İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlanacak - Son Dakika

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