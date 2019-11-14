Son Dakika Haberleri: Cüneyt Arkın'dan güldüren anı: Hoş geldin Tarık Abi!
Son Dakika Magazin Cüneyt Arkın'dan güldüren anı: Hoş geldin Tarık Abi! - Son Dakika Magazin

Cüneyt Arkın'dan güldüren anı: Hoş geldin Tarık Abi!

6 saat önce

Arkın'ın çocukları tarafından yönetilen Instagram hesabında yapılan paylaşımda ünlü oyuncunun şu cümlelerine yer verildi: "Yıllar önce Almanya'ya gittim, ulaşımımı sağlayan birini verdiler yanıma. Adını bile hatırlıyorum; Rıza. Beni görünce 'Hoş geldin Tarık Abi' dedi.

Cüneyt Arkın'dan güldüren anı: Hoş geldin Tarık Abi!, System.String[]

Arkın'ın çocukları tarafından yönetilen Instagram hesabında yapılan paylaşımda ünlü oyuncunun şu cümlelerine yer verildi:


"Yıllar önce Almanya'ya gittim, ulaşımımı sağlayan birini verdiler yanıma. Adını bile hatırlıyorum; Rıza. Beni görünce 'Hoş geldin Tarık Abi' dedi. Ben bozuldum tabii. Akşam evine davet etti. Üç tane de çocuğu var. Çocuklar bir ara televizyonu açtılar. Bir baktık televizyonda benim filmim oynuyor. Rıza baktı baktı; 'Ya' dedi, 'Tarık Abi sen Cüneyt Arkın'ı tanırsın. Nasıl bir heriftir bu?' Hatırladıkça halen gülüyorum."

Cüneyt Arkın, Instagram, Almanya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sen Anlat Karadeniz için veda mesajı yayınlayan Öykü Gürman, herkesi duygulandırdı
Bir ay önce doğum yapan Berfu Yenenler, eski formuna geri döndü Acun Ilıcalı, çalışanlarıyla mahkemelik olan Nusret Gökçe'ye destek oldu 80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu paylaşımıyla dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 15:28:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cüneyt Arkın'dan güldüren anı: Hoş geldin Tarık Abi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]