Son Dakika › Magazin › Cüneyt Arkın'dan güldüren anı: Hoş geldin Tarık Abi! - Son Dakika Magazin
Cüneyt Arkın'dan güldüren anı: Hoş geldin Tarık Abi!
6 saat önce
Arkın'ın çocukları tarafından yönetilen Instagram hesabında yapılan paylaşımda ünlü oyuncunun şu cümlelerine yer verildi: "Yıllar önce Almanya'ya gittim, ulaşımımı sağlayan birini verdiler yanıma. Adını bile hatırlıyorum; Rıza. Beni görünce 'Hoş geldin Tarık Abi' dedi.
Arkın'ın çocukları tarafından yönetilen Instagram hesabında yapılan paylaşımda ünlü oyuncunun şu cümlelerine yer verildi:
"Yıllar önce Almanya'ya gittim, ulaşımımı sağlayan birini verdiler yanıma. Adını bile hatırlıyorum; Rıza. Beni görünce 'Hoş geldin Tarık Abi' dedi. Ben bozuldum tabii. Akşam evine davet etti. Üç tane de çocuğu var. Çocuklar bir ara televizyonu açtılar. Bir baktık televizyonda benim filmim oynuyor. Rıza baktı baktı; 'Ya' dedi, 'Tarık Abi sen Cüneyt Arkın'ı tanırsın. Nasıl bir heriftir bu?' Hatırladıkça halen gülüyorum."
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:53
Sen Anlat Karadeniz için veda mesajı yayınlayan Öykü Gürman, herkesi duygulandırdı Bir ay önce doğum yapan Berfu Yenenler, eski formuna geri döndü Acun Ilıcalı, çalışanlarıyla mahkemelik olan Nusret Gökçe'ye destek oldu 80 yaşındaki Amerikalı eşinden boşanma kararı alan Meltem Miraloğlu paylaşımıyla dikkat çekti